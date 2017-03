Casares y Arranz, oro en Sabadell

Sobresaliente fue la actuación de la cantera burgalesa en el Campeonato de España Juvenil de atletismo en pista cubierta que se ha disputado este fin de semana en Sabadell. Tres de los ocho participantes locales en el Nacional bajo techo han logrado subir al podio de honor, con un destacadísimo bagaje de dos medallas de oro, las conseguidas por Laura Casares (Image FDR) y Mara Arranz (Condado de Haza Ibercaja) y una de plata, la de Eva Santidrián (UBU Campos de Castilla).



Laura Casares hizo buenos todos los pronósticos y revalidó el título de campeona nacional que ya consiguiera el pasado año. Llegó a la cita, la más importante de la campaña invernal, acreditando la mejor marca de todas las participantes.



Y dejó patente su calidad y capacidad de competición en la gran final. La burgalesa, que lleva el atletismo en las venas, se alzó con la medalla de oro en la prueba de los 800 ml parando el cronómetro en un tiempo de 2:14.08. No lo tuvo fácil, ni mucho menos, en una final muy apretada en la que superó a sus principales contendientes en la última recta. Estuvo acompañada en el podio de honor por Raquel Meañas (AD Mazi), con 2:14.23, y María Lasa (Tolosa), con 2:14.75.



Con esta nueva victoria la mediofondista del FDR se consolida como la dominadora absoluta de la distancia en categoría juvenil.



También se alzó con el entorchado nacional Mara Arranz (Condado de Haza Ibercaja) en los 200 ml. La velocista ribereña se convirtió en una de las sorpresas agradables de la competición. Se presentó en el Nacional indoor acreditando la segunda mejor marca de los participantes, conseguida recientemente en Salamanca.



Y dio el do de pecho sobre el tartán para proclamarse por vez primera campeona nacional de la distancia. La burgalesa firmó un registro de 24.96, superando en el podio de honor a María de Mingo (L’Hospitalet), con 24.99, y Paula Ríos (Playas de Castellón), con 25.11. Y consiguiendo además su mejor marca personal.



En la jornada del sábado ya dejó patente sus buenas piernas al hacerse con la primera posición en la segunda serie de la semifinal (25.45).



Por su parte, Eva Santidrián (UBU) conquistó la medalla de plata en Sabadell. La velocista del Campos de Castilla se quedó en esta ocasión con la miel en los labios y no pudo repetir el triunfo del pasado curso en la prueba de los 400 ml. La polivalente deportista burgalesa cumplió con creces en la jornada del sábado al hacerse con la primera plaza en su serie clasificatoria (58.04).



Pero se encontró a una rival pletórica en la gran final de la cita, Andrea Jiménez (Puente Romanillos). En la carrera decisiva la abulense ganó la partida a la burgalesa. La primera paró el crono en 55.32, estableciendo una nueva plusmarca de la competición, mientras que Santidrián entró pisándola los talones en un cerradísimo esprint final (55:88). Las acompañó en el cajón la valenciana Lorena Lambuley (Juventud Atlética Elche), que paró el crono 56.82.



Completaron la actuación burgalesa en el Nacional bajo techo que se disputó en Pista Coberte Catalunya de Sabadell los atletas del Image Florentino Díaz Reig Álvar Saez, que fue cuarto en la quinta serie clasificatoria de los 400 ml (52.49), Álvaro Saiz, segundo en la segunda ronda de la misma prueba con 52.02 y Daniel Sánchez, quien fue octavo en la tercera serie de las semifinales del 1.500 con un tiempo de 4:16.24 -todos quedaron apeados en esta primera ronda-. Y la vallista del UBU Campos de Castilla Marta González, quien fue quinta en la primera serie de la ronda inicial en los 60 mv con un registro de 9.29.