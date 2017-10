Cavia repite y Pérez asalta el trono

El campeón retuvo su corona, pero la reina fue destronada en la quinta edición de la carrera 10 km Cajaviva. Óscar Cavia (Clínica Menorca) revalidó su título -el tercero consecutivo- en la cita, mientras que Silvia Pérez (Image FDR) asaltó el cetro en el apartado femenino acabando con la hegemonía de Jimena Martín en una competición que contó en esta ocasión con cerca de 800 atletas en la parrilla de salida entre todas las categorías.



El máximo favorito para el triunfo en categoría masculina y vencedor de las dos últimas ediciones de la carrera demostró encontrarse en un gran momento de forma. Ya había impuesto su ley recientemente en la Media Maratón Burgos a principios de mes. Y no dio opciones a sus rivales en la prueba que organiza Diego Ruiz.



Muy rápido se formó en cabeza un cuarteto compuesto por Óscar Cavia, Isaac Rubio, Álvaro Gutiérrez y Borja de Diego, que seguía los pasos de los líderes de la carrera de 5 kilómetros, con Rubén Castrillo marcando un ritmo que seleccionó la prueba desde el pistoletazo de salida.



Este grupo lideró la competición hasta el kilómetro 6, momento en el que el a la postre vencedor tensó la cadena y cambió el ritmo para marcharse solo en cabeza. Sin embargo, aunque adquirió rápidamente unos metros, sus máximos perseguidores no cedían terreno y le marcaban a una distancia peligrosa. Esta situación obligó a Cavia a apretar los dientes hasta el último metro, puesto tuvo que realizar otro cambio en el último kilómetro para asegurarse atravesar la línea de meta en solitario e intentar luchar por establecer un nuevo récord de la prueba.



Finalmente cruzó el arco de llegada con un registro de 31:11 (el cronómetro de meta y su GPS personal recogían un tiempo inferior -31:02-), superando en la clasificación general absoluta a Isaac Rico (Racing Valladolid), con 31:22 y el actual campeón de España universitario de los 3.000 obstáculos, Álvaro Gutiérrez (Fent Camí Mislata), con 31:37.



Óscar Cavia no ocultó que tuvo que «sufrir» para anotarse el triunfo en la carrera. «Salimos a buen ritmo con los dominadores de la prueba de 5 kilómetros. Ataqué en el kilómetro 6, pero me costó abrir hueco y no lograba soltarles», asegura el burgalés, que sigue sumando buenas sensaciones de cara a su debut dentro de un mes en la Maratón de Valencia (el 19 de noviembre).



La sorpresa de la mañana llegó en la prueba larga femenina en la que la gran favorita, Jimena Martín, no pudo luchar por sumar su quinta victoria consecutiva en la carrera de 10 kilómetros Cajaviva. Una inoportuna lesión en el piramidal que viene arrastrando desde que lograra hace 15 días el triunfo en la Media Maratón Burgos le impidió competir como le hubiera deseado.



Y Silvia Pérez (Image) supo aprovechar perfectamente la oportunidad para asaltar lo más alto del cajón. La joven atleta internacional del Florentino Díaz Reig -ha participado este año en el Campeonato del Mundo de campo a través- impuso su gran final para hacer una carrera en constante progresión que le permitió hacerse con la victoria.



La burgalesa se estrenó como campeona a lo grande. Acudía a la cita sin demasiadas pretensiones, pero se fue creciendo con el paso de los kilómetros. Realizó una carrera de atrás hacia adelante. De hecho, hasta el ecuador de la prueba transitaba en un gran grupo relativamente lejos de las posiciones cabeceras. Pero tenía buenas piernas y su cambio de ritmo le sirvió para ganar posiciones de forma veloz. Alrededor del kilómetro 7 cazó a Bego Usabiaga (Orcajo Trail). Eso le dio nuevas fuerzas para seguir tensando la cuerda y lanzarse a la caza de la victoria. Fue recortando metros a Rebeca Ruiz (Qué bien vas) -reciente ganadora de la Maratón Burgos-, a la que tuvo a tiro en el último kilómetro. A falta de unos 400 metros lanzó el ataque definitivo que la situó en cabeza para entrar en solitario en la llegada con un registro de 38:32, aventajando a Ruiz en 9 segundos (38:43) y a gran distancia de la tercera, Usabiaga (39:07).



De forma paralela se celebró también una carrera de 5 kilómetros. En el apartado masculino se proclamó vencedor Rubén Castrillo (Solorunners Burgos), parando el reloj en 15:00. Estuvo escoltado en el podio de honor por Saúl Martínez (Pamplona Atletismo) con 15:10 y Alfredo González (SG Pontevedra), con 15:22.



Y en féminas se llevó el gato al agua la veterana Rosa del Olmo (Image FDR) con un tiempo de 18:22, superando a su hija Laura Casares (Image FDR) -18:48- y a Marta Villarroel (19:05).



A continuación se disputaron todas las carreras de categorías inferiores (cadete, infantil, alevín, benjamín, prebenjamín y chupetín).