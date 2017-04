El CB Miraflores se centra en su tarea

BURGOS

El CB Miraflores no se inmuta ante el anuncio del CB Tizona de luchar en los despachos por un puesto en ACB la próxima temporada. El club presidido por Jesús Martínez mantiene la calma y se abstrae del ruido generado en las últimas semanas por la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia contra las condiciones económicas exigidas por la elite a los recién ascendidos para jugar en la máxima categoría nacional.



Por un lado, el San Pablo Inmobiliaria podrá beneficiarse del éxito administrativo del Autocid Ford si logra el ascenso en la cancha. Por otro, el baloncesto local viviría una situación incómoda en caso de que este logro coincida con la victoria definitiva de la directiva encabezada por Miguel Ángel Benavente.



El CB Miraflores no está para conjeturas, hipotésis o supuestos. Bastante tiene el equipo dirigido por Diego Epifanio ‘Epi’ con apurar sus opciones en la fase regular antes de meterse de lleno en el play off. «Nosotros nos centramos únicamente en el aspecto deportivo», explica Jesús Martínez.

El presidente del club azul zanja la cuestión de un plumazo. «No sé lo que pasará más adelante. Lo que sí sé es que seguiremos nuestro camino y no vamos a deviarnos un ápice de la pura competición», insiste.



El San Pablo Inmobiliaria asume que la resolución de Competencia genera expectación, pero no quiere que eso afecte a la concentración del vestuario. «No podemos descentarnos. Solo debemos felicitar al Tizona por su éxito y estar a lo que estamos, que es el partido contra el Cáceres», concluye Martínez.



Benavente se muestra tranquilo

El CB Tizona se muestra tranquilo después de que la ACB anunciara medidas inmediatas para contener el efecto de la resolución dictada por Competencia contra las condiciones económicas exigidas a los equipos que ascienden. La declaración de intenciones de la elite no ha sorprendido en el seno del club burgalés, el cual se mantiene a la expectativa.

La tregua anunciada por el conjunto local a la espera de un acercamiento de la ACB se mantiene, pero las cartas están marcadas y la paciencia de la directiva tiene un límite. «La pelota está en su tejado. Ellos tienen que mover ficha y nosotros esperaremos un tiempo prudencial. En caso de respuesta negativa, seguiremos nuestra hoja de ruta», explica Miguel Ángel Benavente, presidente azulón.



SOLUADE

Ajeno a todo el revuelo, la plantilla del San Pablo Inmobiliaria trabaja con normalidad a las órdenes de Diego Epifanio ‘Epi’. El bloque azul pudo contar en la sesión vespertina de ayer con el concurso de Mo Soluade, ausente en la jornada del lunes a causa de unas molestias en el hombro. Las pruebas médicas descartan que el base sufra un contratiempo mayor y podrá competir en las mejores condiciones en el importante partido de mañana.