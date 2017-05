El CB Miraflores se prepara para abrir la puerta de ACB

BURGOS

El CB Miraflores entiende que su interesante apuesta deportiva debe apoyarse en un plan económico e institucional solvente. El club disfruta del presente y sueña con un futuro en ACB. Por eso, la directiva ha iniciado los movimientos necesarios para completar en los despachos un hipotético éxito deportivo.



«Viendo el nivel que está mostrando el equipo no hemos querido esperar», reconoce Félix Sancho.

Los responsables del San Pablo Inmobiliaria quieren allanar el terreno para, llegado el momento, cumplir con los requisitos exigidos por la elite. «Sabemos que ACB va a recurrir la resolución de Competencia y que, seguramente, pedirá la suspensión cautelar de la eliminación del canon», comenta el vicepresidente y patrocinador burgalés. «Además, se está negociando un nuevo convenio con la FEB. Las cosas no están claras y por eso contemplamos dos escenarios», añade.



El empresario reconoce que el CB Miraflores hace «lo humanamente posible» para responder a las expectativas. «Si el canon desaparece no habrá problemas y si se flexibiliza tendremos más posibilidades que el año pasado», apunta.



De esta manera, el club tiene previsto completar esta semana su transformación en Sociedad Anónima Deportiva con un capital social inicial superior a los 100.000 euros. De forma paralela, mantiene conversaciones con tres alternativas «importantes de nivel nacional» para cerrar su incorporación al proyecto como patrocinadoras principales en caso de jugar en ACB.



Y, por último, Sancho asegura que el balance económico cuadra. «La auditoria refleja que las cuentas están perfectas. No hay fugas», valora. Todo ello, unido a la disponibilidad del Coliseum, invitan al CB Miraflores al optimismo.



«Hemos hecho los deberes», zanja Sancho en un intento por transmitir ilusión a la afición sin presionar al equipo ante su próximo estreno en el play off. «Creemos que podemos conseguirlo si las cosas van bien en el aspecto deportivo», apunta.



Representantes de la directiva azul han mantenido contactos con ACB y Federación Española para conocer de primera mano los planes de la elite ante la resolución de Competencia. «El canon se va a flexibilizar», asegura Sancho, quien no tiene tan claro que se vaya a suprimir esta obligación este verano. «ACB no quiere conflictos cada temporada, pero otra cosa es que acepten un canon de cero euros», señala. Por este motivo, el club burgalés quiere tener margen de reacción en caso de que prosperen las medidas cautelares que solicite la organización en las próximas semanas.