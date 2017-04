El CB Tizona exigirá su ingreso inmediato en ACB

BURGOS

El CB Tizona no se conforma con su primera gran victoria en la guerra que mantiene con la ACB y batallará hasta que sus méritos deportivos se vean recompensados con un lugar en la máxima categoría. Puede que la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia cambie de inmediato el panorama para los equipos que den el salto en el futuro, pero aún queda por resolver la histórica deuda que la elite contrajo con el baloncesto burgalés.



«Creemos que tenemos el derecho a jugar en ACB y lo vamos a usar», subraya Miguel Ángel Benavente, presidente del club local. CB Tizona y ACB intercambian ahora los papeles en su particular lucha en los despachos y los castellanos están dispuestos a utilizar toda la fuerza. «Las reglas del juego han variado y estamos mejor posicionados», valora el dirigente local.



La entidad deportiva burgalesa ha iniciado una pequeña tregua a la espera de noticias procedentes de Barcelona. Y entre las diferentes opciones que se barajan en El Plantío se encuentra el ofrecimiento de una plaza en la máxima categoría. En caso contrario, el Tizona seguirá su camino en los juzgados.



En este escenario, ¿puede el CB Tizona jugar en ACB en la temporada 2017-2018? «La puerta está abierta», zanja Benavente. «Es algo que exigimos y que queremos hacer lo antes posible. Si se nos ofrece para la temporada que viene, mejor», añade.



Aunque la directiva burgalesa se muestra «abierta al diálogo» con su íntimo archienemigo, la pelota está en el tejado de la organización representada por Francisco Roca. Y, por primera vez desde que las posturas se enquistasen en el lejano 2014, el Tizona ha tomado la iniciativa. «Estamos a expensas de que nos propongan algo, pero no vamos a renunciar a nada, ni en lo deportivo ni en lo económico», avisa Benavente.



El presidente azulón recuerda quelos pasos completados hasta el momento tienen como objetivo último «poner al deporte de Burgos donde se merece y donde debe estar». Llegados a este punto, echarán el resto en defensa de sus derechos deportivos y en busca de una compensación económica por los perjuicios causados. «Desgraciadamente, dejamos de fichar a los mejores jugadores y técnicos para fichar al mejor equipo de abogados. Fue una decisión dura, pero acertada», se felicita.



El club deportivo local confía en que la asamblea de ACB programada para hoy sirva para aclarar el panorama. «Entiendo que sacarán conclusiones y que se pondrán en contacto con nosotros», avanza Benavente, quien recalca el espíritu de «entendimiento» mostrado por el equipo burgalés desde antes de que arrancara el proceso.



El Autocid Ford dejó su posición en el baloncesto profesional hace dos años para centrarse en la batalla iniciada en los despachos, un «paréntesis» que puede cerrarse pronto si la elite mueve ficha para encontrar una solución pactada. En caso contrario, la guerra vivirá su próximo capítulo en los juzgados. «Queremos jugar en ACB y si es mañana, mejor que pasado», insisten en el club azulón.



Siguiendo esta política de diálogo, Fernando Andrés matiza que la situación requiere una dosis extra de paciencia. «Estamos en una posición de espera. Adelantar acontecimientos es innecesario porque el futuro está por escribir», explica el patrón del proyecto, quien invita a ACB a cambiar su estrategia. «Cuando lleguen las posibles propuestas buscaremos lo mejor para todos, pero deben volver a estudiar su estructura económica y deportiva», indica.



El anuncio del CB Tizona coincidió con el segundo aniversario de la despedida del Autocid Ford al baloncesto profesional. La directiva echa la vista atrás y recuerda lo vivido en el verano de 2015, cuando el sueño se rompió en mil pedazos. «Aquellos días tristes nos han proyectado a este momento de alegría», subraya el presidente del equipo burgalés.



Esta vez, David ha herido a Goliat. «La resolución de la CNMC es importante para el devenir del baloncesto español y, posiblemente, aún no sabemos valorarla», añade.



Desde luego, el camino ha sido largo y tortuoso. También ingrato. Pero ahora el Tizona ve recompensado tanto esfuerzo. Miguel Ángel Benavente y Fernando Andrés, arropados por todos los miembros de la junta directiva, agradecieron la labor desarrollada tanto por el equipo de abogados de Burgos -José María Benlloch y David García- como por Javier Salinas y Pedro Suárez, los profesionales del despacho Ramón y Cajal de Madrid. «Esto es un éxito de la gente que ha trabajado con nosotros, de nuestros técnicos y jugadores y de la afición», señala el presidente.



El empresario destaca las «duras palabras» con las que Competencia se refiere a la ACB en su resolución, ya que considera que las condiciones económico-administrativas impuestas por la elite son «desproporcionadas, inequitativas y discriminatorias». Las conclusiones resumen en cinco puntos un expediente de más de 7.200 folios que, finalmente, ha dado la razón a la causa burgalesa.



La CNMC considera que los requisitos exigidos colocan a los nuevos clubes en una «situación de desventaja». Además, tilda de «injustificada» la cuota de entrada establecida para los recién ascendidos porque «no existe ningún argumento que acredite su necesidad dentro del sistema organizativo» de una liga «fosilizada» en la que ocho clubes no han abonado ni el canon ni el fondo de regulación de ascensos y descensos.



Estos argumentos respaldan el planteamiento del club burgalés, uno de los equipos cuyos ascensos se vieron «obstaculizados» por las condiciones planteadas por una organización que incurrió en una «infracción continuada» durante 25 años.



La directiva azulona celebra el éxito conseguido en solitario, ya que el resto de clubes de LEB Oro (los cuales se beneficiarán ahora de los logros del Tizona) optaron por dar de lado a la causa burgalesa. «Todo esto nos ha servido para conocer a las personas y saber quién es quién», explica Miguel Ángel Benavente.



En esta línea, Fernando Andrés asegura que a lo largo del proceso el equipo local se ha encontrado «con mucha gente buena y generosa», pero también con personas «que viven del deporte». «Hemos recibido muchos apoyos y también críticas. Algunas tienen razón, otras llegan por desconocimiento y muchas han deteriorado nuestra imagen y han faltado al respeto a nuestros directivos», lamenta el patrón, quien reconoce que el CB Tizona se ha mostrado «como un club molesto» al que ahora le ampara la razón.