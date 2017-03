El CB Tizona mantiene la calma a la espera de Competencia

BURGOS

El CB Tizona contiene la respiración ante la inminente resolución del expediente sancionador abierto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia contra ACB a instancias de la denuncia presentada por el club azulón.



El proceso iniciado en el otoño de 2015 está a punto finalizar y la Cope ya adelantó en la noche del pasado martes que la CNMC anunciará en próximas fechas la eliminación total del canon exigido por ACB a los clubes que ascienden a la máxima categoría del baloncesto español.



El revuelo generado por esta información no afecta a la hoja de ruta de un CB Tizona que aguarda con calma el fallo definitivo. «Oficialmente no sabemos nada», zanja un Miguel Ángel Benavente que sella sus labios. «De momento, todo lo que se hable es rumorología. Además, nosotros tenemos un acuerdo de confidencialidad que vamos a respetar hasta el final», señala el dirigente.



Sea como fuere, el CB Tizona aguarda un final feliz para su eterna batalla contra la ACB. Por mucho que Francisco Roca, presidente de la Asociación de Clubes, anunciara semanas atrás la intención de reducir las obligaciones económicas fijadas para los recién ascendidos, será Competencia la que determine los pasos a seguir. Benavente, por su parte, se limita a señalar que «pronto» se conocerán los detalles de la esperada resolución.



Ya no hay marcha atrás. El dirigente del Tizona recuerda que se agotaron los plazos estipulados en el proceso para llegar a un acuerdo con ACB, institución que deberá aplicar de inmediato el fallo de la CNMC a pesar de que podrá recurrir la decisión.



Todo indica, tomando también como referencia el informe previo redactado por Competencia en 2016, que el Tizona pondrá el sistema patas arriba. Y, precisamente, el CB Miraflores puede ser uno de los primeros beneficiados de los cambios que se produzcan en el baloncesto español en caso de lograr el ascenso en la cancha. A falta de cinco jornadas el San Pablo Inmobiliaria comparte liderato con el Breogán y el GBC, aunque tiene el average perdido con los dos rivales.



Mientras el equipo dirigido por Epi apura sus opciones de conseguir el título y se prepara para la disputa de un hipotético play off, la directiva azul inició semanas atrás una serie de movimientos para situarse en los despachos en caso de lograr el éxito deportivo. La transformación del club en SAD es una de las medidas adoptadas, pero no la única.