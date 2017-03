CD Bupolsa, firme en la División Femenina

La competición de liga del XXIV Trofeo La Amistad ‘Hotel Ciudad de Burgos’ dio el pasado fin de semana un nuevo paso en sus tres categorías, las dos masculinas y la femenina, con la disputa de los partidos correspondientes a la 16.ª jornada. Tras ella no se ha producido ninguna variación en la cabeza de las tres divisiones.



En la Primera División ‘Trofeo Deportes Villa Sport’ el Tifema Arcecarne refrendó su privilegiada posición de líder goleando por 1-11 al Clínica Dental Buquo. Un triunfo que le permite seguir manteniendo 3 puntos de ventaja sobre el Bar Salo, que es el nuevo segundo clasificado tras el descanso de El Gallinero y que tuvo que dar lo mejor de su juego para derrotar por 3-1 al Carnicería Santamaría, cuarto en la tabla.



Mientras, a un solo punto de este equipo se sitúa el Hotel Ciudad de Burgos, que en el encuentro más igualado de la jornada superó por 6-5 al New Team; en tanto que el Chigre Astur dio un buen paso hacia la permanencia tras vencer por 1-5 al colista, el Cervecería Salas 7.



Por último, la categoría de oro se cerró con el tropiezo del Fútbol Factory, que se complicó precisamente sus opciones de no descender tras caer inesperadamente frente al Battaner Ubiplast, que lograba por 5-2 su segunda victoria de la temporada.



En la Segunda División ‘Trofeo Cafetería Kobold’ se vivió un duelo por todo lo alto entre los dos primeros clasificados, Centros Javier Ortiz Restaurante Balfé y el Bar Donde Siempre, partido que al final no respondió a la expectativa por la cómoda victoria del líder por 9-1.



Un triunfo que además le permite aumentar su renta con respecto al nuevo segundo clasificado, que es ahora el Movemos FS con 4 puntos menos tras superar por la mínima en un más que reñido encuentro al Rivendel (6-7).



Completaron la jornada la victoria sencilla por 7-2 del Bar La Parada Talleres Asenjo sobre el colista, Móvil Suite, tres puntos que le permiten ascender a la quinta plaza de la clasificación; y el triunfo igualmente cómodo del nuevo sexto clasificado, Clínica Dental Teresa Manso, frente al Brivibur (6-2).

TODO SIGUE IGUAL

En la División Femenina ‘Trofeo Revista La Senda’ el CD Bupolsa mantiene una semana más la posición de líder tras vencer con sobriedad al Pura Gula RCB por 3-0, un triunfo que le permite a su vez seguir invicto y conservar 3 puntos de ventaja sobre su más inmediato perseguidor, el Abril Flores La Barbería. Un equipo que también sacó adelante su encuentro, pero no sin sufrimiento ante e Hotel Ciudad de Burgos, rival al que se acabó imponiendo por 4-6.



No cede tampoco su tercera plaza del podio, pero se encuentra a 7 puntos de la cabeza, el Bar Jaleo, que además protagonizaba la goleada de la jornada al imponerse por un rotundo 0-17 al Tierra de Lara, colista que sigue sin estrenar su casillero de puntos.



Y completaron la jornada el triunfo del cuarto clasificado, el Eudita, sobre un CD Quintanadueñas que no se rindió hasta el final (5-3), y la victoria también ajustada del Bar El Abuelo frente al Antioquia Codaprot por 6-4.