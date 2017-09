El CD Mirandés necesita la victoria ante la Peña Sport

BURGOS

El CD Mirandés se centra en la liga una vez olvidada su aventura copera. El cuadro rojillo confía en que el esfuerzo realizado entre semana no le pase factura y asume su papel de favorito en el encuentro que le enfrentará a la Peña Sport a partir de las 17,30 horas en Anduva.



El bloque dirigido por Pablo Alfaro ha digerido con naturalidad el revés sufrido en Cartagena, consciente de que el objetivo principal de la temporada es retornar a Segunda División tras el descenso protagonizado el último curso. Por eso, el Mirandés se rearma para afrontar con las mayores garantías posibles el envite de esta tarde, un compromiso más exigente de lo que marca la clasificación.



La Peña Sport cuenta por derrotas los tres partidos disputados hasta ahora. Sin embargo, se ha mostrado como un bloque competitivo. «Por el momento no han puntuado, pero hay que ser cautos porque han perdido por la mínima», advierte el preparador del combinado ferroviario.



El Mirandés regresa a su casa, donde solo ha disputado un envite en este tramo inicial de la campaña. Los rojillos no pueden fallar ante su afición y deben afianzar la importante victoria lograda el pasado domingo en Santander. «Hay que intentar que en Anduva se nos escapen el menor número de puntos posibles», apunta Alfaro, sabedor de que esto acaba de empezar y de que por delante queda una larga carrera de obstáculos. «El objetivo es posicionarnos en la liga y solo tenemos en mente a la Peña Sport», señala.



Tiene motivos el entrenador del conjunto burgalés para advertir del potencial del cuadro navarro. Ambos equipos ya se enfrentaron en la primera ronda de la Copa del Rey y el Mirandés tuvo que esperar al tiempo añadido para lograr la clasificación. Para este partido Pablo Alfaro ha convocado a toda su plantilla, por lo que hoy deberá hacer dos descartes.