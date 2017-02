Celia Antón cumplió con su objetivo en Madrid: volver a sentirse atleta. La medalla de plata que consiguió en los 3.000 del Campeonato de España promesa fue lo de menos. «Me emocioné cuando acabé la carrera, no por el segundo puesto, que también, sino porque había atravesado la línea de meta», comenta la atleta ribereña.

Y es que 11 meses en el dique seco dan para mucho. Para frustrase, para deprimirse, para levantarse y sobre todo «para aprender de esos malos momentos». Celia Antón está de vuelta y con solo un mes de entrenamientos, después de casi un año parada fue capaz de subir al podio en un Nacional promesa.Solo Paula González pudo con ella en una carrera que se rompió muy pronto.

«Estoy muy contenta. Tenía el objetivo muy claro, que acabar. Lo cumplí y eso fue lo importante para mí. Tenía ganas de volver a la pista después de mucho tiempo de trabajar sin tener una meta a corto plazo», explica. Una rotura en el calcáneo de su pie izquierdo y posteriormente una fisura en el hueso sacro, consecuencia de la anterior lesión, la han impedido competir y demostrar que es una de las mejores atletas nacionales pese a que acaba de cumplir 20 años.

Durante la carrera no sintió «ninguna molestia» por lo que parece que las lesiones están olvidadas. No quiere marcarse retos de cara a la temporada al aire libre y su anhelo es el de «volver a ser la Celia Antón de antes». “Quiero regresar a la normalidad y alcanzar las marcas que tenía», argumenta. Si lo consigue el éxito lo tiene garantizado, ya que demostró en multitud de ocasiones que no tiene rival. Cuando está al más alto nivel son muy pocas las atletas españolas que pueden estar a su altura.

Ahora se centrará en los entrenamientos, ya que quiere llegar al verano en un buen estado de forma. Superó con nota el reto de Madrid y una vez que se ha despojado del lastre que suponía estar alejada de la competición, está preparada para superar nuevas metas.

Sus sensaciones fueron buenas y en ningún momento tuvo dolores. «Si hubiera notado lo más mínimo no hubiera competido», comenta. No quiere precipitarse y sabe que debe seguir siendo paciente. Cuando echa la vista 11 meses atrás ve «momentos buenos y malos, aunque aprendes a convivir con ellos». La cara más amarga del deporte le ha servido de enseñanza y le ha reforzado. «He aprendido mucho personal y moralmente, e incluso podría decir que deportivamente», añade la arandina.

Ha vuelto a sonreír y en esta ocasión el resultado no fue lo más destacado. Se queda con ese momento en el que atravesó la línea de meta, algo que venía añorando durante 11 meses.