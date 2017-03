El Celta-Madrid aplazado se jugará entre las dos últimas jornadas de Liga

El partido aplazado entre el Celta y el Real Madrid en el estadio de Balaídos por problemas de seguridad se disputará entre la penúltima y la última jornada de Liga, ya que es la única posibilidad debido al calendario de ambos equipos, según ha asegurado el presidente de la patronal de clubs, Javier Tebas, en el canal de televisión beIN Sport USA.

La 37ª jornada está fijada para el fin de semana del 13 y 14 de mayo, y la 38ª y última para el 20 y 21 del mismo mes, por lo que el encuentro entre el Celta y el Madrid, inmersos ambos en competiciones europeas, se podría disputar el miércoles 17 de mayo. "Hasta que el año no tenga 400 días y el Mundialito no cambie de fechas no hay nada que hacer", ha dicho Tebas.

ESPECULAR CON LOS RESULTADOS

El Celta-Madrid en esa fecha impedirá unificar los horarios de la penúltima jornada, el sistema que se había establecido para que ningún equipo con objetivos pudiese especular con el resultado. "Este año tenemos este hándicap y no podremos unificar la penúltima jornada. ¡Qué le vamos a hacer!", apuntó con resignación el presidente de LaLiga.

Este año la final de la Copa del Rey (Barça-Alavés) se disputará el sábado 27 de mayo en el Vicente Calderón, mientras que la de la Champions League tendrá como escenario la ciudad galesa de Cardiff el sábado siguiente, 3 de junio.