El Centros Javier Ortiz ya es de Primera

El XXIV Trofeo La Amistad ‘Hotel Ciudad de Burgos’ sigue avanzando camino de su recta final en la competición de Liga y el pasado fin de semana disputó la 18ª jornada de Liga, que aclaró ya el primero de los ascensos de categoría, el del Centros Javier Ortiz Restaurante Balfé a la Primera División masculina.

En esa Primera División ‘Trofeo Deportes Villa Sport’ descansó el líder, Tifema Arcecarne, y dicha circunstancia la aprovechó el Bar Salo para empatarle a puntos tras ganar su partido ante el New Team por 0-3 por incomparecencia de dicho equipo al encuentro. El empate entre ambos siempre favorecerá al Tifema Arcecarne al tener ganado el golaverage particular con el Bar Salo.

Mientras, se mantiene al acecho en la tercera posición, además con una situación cómoda, El Gallinero, equipo que goleó por 5-10 al Chigre Astur para conservar sus 5 puntos de renta con respecto al Hotel Ciudad de Burgos, cuarto en la tabla y que tampoco falló en su duelo ante el colista, Cervecería Salas 7, al que se impuso por 7-1.

Del mismo modo refrenda su quinta posición el Carnicería Santamaría, que tuvo que trabajar algo más su triunfo frente al Fútbol Factory por 3-6; cerrando la jornada la victoria del Battaner Ubiplast, penúltimo clasificado, ante el Clínica Dental Buquo (8-4), equipo al que de paso le complica la permanencia.

Ya en la Segunda División ‘Trofeo Cafetería Kobold’ se produjo la goleada de la jornada y una de las más destacadas de la temporada, la que le infligió el líder de la categoría, el Centros Javier Ortiz Restaurante Balfé, al Brivibur, equipo al que se impuso con claridad por 2-15.

Un nuevo paso adelante que además le permite asegurar matemáticamente su ascenso a la Primera División pero no el título de campeón de la categoría de plata, ya que solo aventaja en 5 puntos a sus dos inmediatos perseguidores, el Bar Donde Siempre, que descansó, y el Bar Rebote, que no tuvo un duelo cómodo ante el Bar La Parada Talleres Asenjo, equipo al que derrotó por 3-6.

La decepción de la jornada la protagonizó el Movemos FS, que no se presentó a jugar ante el Bar La Guarida ES Villalón (pierde el partido por 3-0) y tiró así por tierra la opción de haberse situado segundo en la tabla. Además, desciende al cuarto puesto y se complica el ascenso. Cerró la jornada la victoria del colista, Móvil Suite, ante el Rivendel (4-1), tres puntos que le mantienen vivo en su lucha por dejar el último puesto.

División Femenina

En la División Femenina ‘Trofeo Revista La Senda’, el CD Bupolsa refrendó una semana más su liderato al vencer con solvencia al Hotel Ciudad de Burgos (1-7), un triunfo con el que conserva sus 5 puntos de renta respecto a su más inmediato perseguidor, el Abril Flores La Barbería, que tampoco falló en su duelo ante el Autoescuela Norte, al que se impuso por 3-1.

Mientras, el que pierde comba con respecto a ese segundo puesto es el Bar Jaleo, que cayó ante el cuarto clasificado, Eudita, por 2-4, a pesar de lo cual mantiene aún cinco puntos de margen para poder asegurar su puesto en el podio.

Completaron la jornada la goleada del Pura Gula RCB frente al colista Tierra de Lara (11-0) y el empate entre el CD Quintanadueñas y el Bar El Abuelo (2-2).