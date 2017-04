A certificar la salvación ante el San Juan

El BigMat Fontecha regresa a su fortín para intentar certificar de forma matemática su presencia la próxima temporada en la categoría de bronce nacional de fútbol sala. El Juventud no quiere desaprovechar el segundo match-ball que tiene por delante, en esta ocasión frente al AD San Juan (Polideportivo Círculo, 18,30 horas).

La sobresaliente temporada que está firmando ante su afición ha permitido al combinado de Raúl Zamora llegar desahogado al tramo final de la competición. De hecho, tan solo necesita 1 punto en 5 compromisos -en el peor de los casos- para asegurarse la permanencia, el único objetivo que se planteó la entidad en el año de su regreso a la Segunda B.

Los arlequinados pretenden lavar la imagen ofrecida en su último encuentro, cuando tropezaron de forma inesperada en la pista del farolillo rojo -el Internacional de Intxaurrondo- en San Sebastián y brindar una nueva victoria a su afición ante el equipo que le precede en la tabla clasificatoria (con 2 puntos más que los burgaleses en su casillero).

Así las cosas, intentarán canalizar la rabia acumulada en el vestuario para ofrecer un triunfo de oro a su fiel parroquia. Un resultado que les aseguraría la salvación, pues actualmente el Juventud aventaja en 12 puntos al Graccurris con 15 por delante en juego -además, los riojanos tienen este fin de semana una difícil salida a la cancha del Zierbena, y todo lo que no sea ganar garantizaría también el éxito de los burgaleses-.

El BigMat Fontecha tendrá esta tarde enfrente a un rival que en los últimos años ha ocupado las posiciones altas de la liga y que cuenta entre sus filas con jugadores de gran calidad individual, capaces de resolver un partido en cualquier momento y difíciles de frenar si no es a base de una defensa muy solidaria y con ayudas entre todos los jugadores en pista.

Sea como fuere, el conjunto verdiblanco se ha conjurado en la presente semana para poner el broche de oro a la temporada tras el parón liguero de la Semana Santa. Y se encomienda a recuperar su mejor versión, la que ofrece habitualmente en Burgos, para conseguirlo.

Para la disputa de este compromiso Raúl Zamora seguirá sin poder contar con los lesionados Samuel y Escudero, aunque con respecto al último compromiso disputado recuperará a Oli y Mario -en esta ocasión no tendrá que echar mano de jugadores del filial para completar la citación-.