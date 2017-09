Cervero marca la diferencia

CD MIRANDÉS 1

PEÑA SPORT 0



CD Mirandés: Limones; Mario, Israel Puerto, David Prieto, Paris; Rúper, Antonio Romero; Borja Sánchez (Pito Camacho, min. 81), Diego Peláez (Eloy Gila, min. 54), Yanis (Igor Martínez, min. 58); Cervero.

Peña Sport: Edu; Oier, Iván, Xiker, Eneko; Jon, Mario (Xabi, min. 84); Valdo (Arellano, min. 78), Diego, Uriz (Adrián, min. 86); Maeztu.

Árbitro: Rezola Etxeberria (colegio vasco).

Tarjetas amarillas: A los locales Cervero, Igor Martínez e Israel Puerto y a los visiatantes Eneko y Maeztu.

Tarjetas rojas: No hubo.

Gol: 1-0, min. 77: Cervero.

El Mirandés, con poco juego pero con diez puntos en su casillero, ya comparte liderato con Logroñés y Burgos CF gracias a los goles de Cervero. El cuadro rojillo tuvo que recurrir a la estrategia para desatascar un partido que tenía muy cuesta arriba ante la tela de araña que tejió una Peña Sport que cortocircuitó a los locales. La cabeza del ariete resolvió la situación en el minuto 77 a la salida de un córner, una acción que vale tres puntos de oro.



El encuentro arrancó con el conjunto local como claro dominador. La Peña Sport prácticamente tenía plantados a los once jugadores en su campo y el primer aviso local se produjo en el minuto nueve, a balón parado. Antonio Romero ejecutaba una falta desde el flanco derecho y su remate ajustado al palo izquierdo de la portería tafallesa obligó a intervenir al cancerbero visitante.



La escuadra de David Ruiz, que tampoco sufría en exceso sobre el tapete de Anduva, a punto estuvo de aprovechar un despiste defensivo mirandesista cuando una cesión defectuosa de Israel Puerto a Limones acababa en una serie de rechaces. El esférico quedaba muerto y con el meta adelantado, pero ningún jugador navarro fue capaz de aprovechar esta ventajosa situación.



Los locales seguían a lo suyo. Pese a la falta de fluidez en su juego, hicieron daño por los costados. Mario, muy activo en el lateral derecho, se lanzó en tareas ofensivas y de sus botas llegaron las principales amenazas ofensivas de los mirandesistas.



Diego Peláez remató desviado un buen servicio del defensa, quien a renglón seguido buscó a Yanis en el corazón del área. Fue la más clara del primer periodo, pero el testarazo del atacante se fue por encima del travesaño.



La Peña Sport aguantaba los tímidos arreones rojillos y apenas sufría en su labor defensiva, si bien los tafalleses eran incapaces de profundizar y de dar la mínima sensación de peligro.



En el minuto 34 la parroquia local protestó un posible penalti por manos de Xiker cuando Diego Peláez intentaba controlar el esférico y enfilar hacia la meta de Edu. Pero el marcador no se movería en el ecuador del encuentro.



En la segunda mitad, el Mirandés salió dispuesto a desnivelar la contienda. Eso sí, no tuvo claridad de ideas, con un Cervero que pasaba desapercibido sin apenas tocar bola. Romero lo intentó en el minuto 62 desde la frontal del área con un zurdazo que se marchó muy desviado. Tres minutos después lo probó Igor Martínez al cabecear alto un centro de Borja.



El caudal ofensivo de la Peña Sport fue muy pobre y bastante tenía el equipo azul con defenderse. Un remate de Maeztu en el minuto 66 desde la frontal fue la aproximación de mayor peligro de los navarros, pero el esférico se perdió por encima del travesaño.



A falta de juego elaborado, el Mirandés lo intentaba a balón parado y a punto estuvo de sorprender Antonio Romero al portero de los azules con un libre directo que el cancerbero visitante taponaba con su cuerpo, evitando el primer tanto local.



Pero en el minuto 77 no pudieron los de San Francisco evitar el gol de la tarde. La figura de Cervero emergió para cabecear a las mallas un córner botado por Antonio Romero, haciendo así el único tanto del partido.



Estaba sufriendo lo indecible el equipo entrenado por Pablo Alfaro para superar a una línea defensiva visitante muy aplicada. Tras el gol, la Peña se descompuso y llegaron los mejores minutos de un Mirandés que, con espacios, pudo ampliar la renta y finiquitar la contienda.



Eloy Gila e Igor Martínez, que habían entrado en la segunda parte, redoblaron los esfuerzos en labores ofensivas dando sensación de peligro. Fue Pito Camacho quien a punto estuvo de hacer el segundo tras cabecear otro servicio desde la esquina que se marchó lamiendo la escuadra.



Al final, la Peña Sport no tuvo capacidad de reacción y sucumbía en su visita a Anduva ante un Mirandés que ya comanda la tabla sin necesidad de mostrar su mejor versión ofensiva.