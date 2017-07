El Burgos Promesas sigue buscando un entrenador para la próxima campaña. Había puesto sus miras en César Rodríguez, pero finalmente tampoco será el técnico de la escuadra naranja. Los mandatarios del club se han reunido con el preparador burgalés A lo largo de esta semana y ayer llegó la respuesta definitiva. «Me quedo en Lerma. Quieren contar conmigo para continuar con el proyecto y he tomado la decisión de continuar», comentó.



Su objetivo era subir un escalón deportivo, aunque no lo ha creído oportuno esta temporada. Ha dialogado en varias ocasiones con los dirigentes del conjunto de Castañares, pero no le han llegado a convencer. Pese a todo muestra su agradecimiento.



«Quiero dar las gracias al Burgos Promesas por haberme ofrecido esta oportunidad.Ellos han tratado de convencerme con sus medios y me parece un buen proyecto, pero no ha podido ser», explicó.



A partir de ahora se centrará en la labor de confeccionar una plantilla competitiva. La pasada campaña el Racing Lermeño dio un salto cualitativo importante y la meta es que el equipo siga evolucionando. «Vamos a ver si comenzamos con la confección de la plantilla. La idea es renovar al bloque y tratar de buscar refuerzos, pero va a estar complicado porque hay tres equipos de la capital enTercera División y será difícil que algunos jugadores quieran venir a Lerma», argumentó.



Afronta ilusionado la que será su cuarta temporada al frente del conjunto de la Villa Ducal. Uno de los motivos que le han llevado a continuar enArlanza es que siente el proyecto como suyo. «Cuando llegué el equipo estaba mal y poco a poco hemos ido sacando la cabeza y mejorando», finalizó el entrenador local.