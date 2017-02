El entrenador blanquinegro ha comenzado a dar pistas sobre el equipo que pondrá en liza ante el Celta By Chevi puede convertirse en la gran novedad. Mandiola ha ensayado con el mismo dibujo que en los últimos partidos. Si el de Eibar no cambia de idea, la defensa será la misma que ante el Palencia con Popa y Odei como centrales y Andrés y Dani Gómez en los laterales.

Volverá a utilizar el trivote. Cusi será el mediocentro más cercano a la retaguardia, y por delante de él jugarán Carlos Ramos y Chevi, que entraría en detrimento de Álvaro Antón.

También habrá cambios en los hombres de ataque. Adrián recuperaría el puesto de delantero en sustitución de Diego Suárez, mientras que el canario Armiche jugaría por una banda en vez de Fito Miranda y Jorge Fernández en la otra.

A la hora de hablar de Chevi, Mandiola mantiene que es un jugador «diferente», aunque los últimos meses en el UD Logroñés no jugó, por lo que está acusando «la falta de ritmo». «Tiene mucho trabajo. Estamos intentando meterle. El domingo tendrá minutos. Nos está dando y nos va a dar más», indica.

Todo indica que después de su sorprendente alineación en Palencia, el central rumano Popa seguirá en el once.Con la llegada de los refuerzos de invierno los dos futbolistas que jugaban habitualmente en el eje de la zaga, Jorge García y Ramiro, han pasado a un segundo plano. Mandiola los defiende. «Los centrales fueron los señalados por el mal trabajo colectivo.Siempre salían en la foto mala. Estaban muy señalados. No creo que Odei y Popa sean infinitamente mejores que los que jugaban antes, pero necesitábamos alguien que no le pese el pasado reciente», comenta el técnico del Burgos CF.

Acabó contento con la actuación del rumano en la Nueva Balastera, del que señala estuvo «a la altura del equipo». «Es un chico introvertido, es especial, no se relaciona mucho con la gente... hay jugadores de este tipo. Es muy cerrado, pero es una herramienta que nos ha llegado y vamos a ver si le sacamos rendimiento. El chaval algo bueno habrá hecho para que un equipo como el Real Zaragoza se haya fijado en él», concluyó.