Chevi se despide del Burgos y Antón negocia su salida

BURGOS

A la espera de fichajes que den forma al nuevo proyecto deportivo, el Burgos CF ya sabe qué dos jugadores no seguirán en sus filas. Chevi y Álvaro Antón jugarán la próxima temporada lejos de El Plantío, aunque por motivos muy diferentes.



Chevi ha rechazado la oferta de renovación del equipo castellano para comprometerse con el UCAM Murcia. El conjunto azul, recién descendido de Segunda División, quiere recuperar la plaza perdida en el fútbol profesional y ha apostado por el centrocampista madrileño.



Chevi llegó al Burgos CF en el último mercado de invierno con la misión de ser un hombre importante en la lucha por la salvación. Su rendimiento fue a más con el paso de las jornadas hasta convertirse en pieza fundamental en el esquema castellano. Incluso, anotó cuatro goles en beneficio de la causa.

Asegurada la agónica permanencia en Linares, la dirección deportiva contaba con el madrileño. Sin embargo, los contactos iniciados con el jugador no han llegado a buen puerto y Chevi iniciará una nueva aventura en el UCAM Murcia.



«Quería agradecer a toda la familia blanquinegra el trato recibido . Desde la directiva, a los compañeros y a la afición. Me he sentido como en casa desde el primer día que llegué. Luchamos juntos como nunca para lograr el objetivo y al final lo conseguimos. Os deseo lo mejor en esta nueva etapa. ¡Aúpa Burgos CF!». Así cerraba Chevi su paso por El Plantío desde las redes sociales.



Y mientras el centrocampista ya piensa en su próxima incorporación al proyecto murciano, Álvaro Antón negocia su salida del club local.



El director general, Miguel Ángel Pascual, avanzaba ayer un acuerdo «amistoso y satisfactorio» para amabas partes. Sin embargo, el burgalés matiza que aún no se ha producido tal entendimiento. «Seguimos hablando», señala.



Antón, quien tiene un año más de contrato con el Burgos CF, aclara que fue el club el que se dirigió a él para que buscara «otra posibilidad» de cara a la nueva campaña. Sea como fuere, todo indica a que el mediapunta se desvinculará de la entidad albinegra en las próximas horas.



De esta forma, el Burgos CF aún mantiene abiertos tres frentes en el capítulo de renovaciones. Adrián, Odei y Jorge Fernández deberán posicionarse de inmediato. «No vamos a esperar más. Nos urge empezar a trabajar», señala Miguel Ángel Pascual, quien advierte que la dirección deportiva maneja «un plan B y un plan C» ante cualquier eventualidad.

Pascual pide paciencia

El Burgos CF 2017-18 intensificará en los próximos días las gestiones para dar forma a su proyecto deportivo. El club blanquinegro tiene «casi zanjada» la llegada de su nuevo entrenador y los movimientos se sucederán. «Trabajamos con rigor y todo está muy bien encaminado», asegura el director general blanquinegro.

Miguel Ángel Pascual asegura que la paciencia «será la mejor compañera» del Burgos para llegar a buen puerto las negociaciones iniciadas. «Buscamos un perfil de jugadores interesantes que podrán llegar si sabemos esperar», añade. La «columna vertebral» del equipo estará formada por «7 ú 8 futbolistas contrastados», aunque muchos de los nombres pretendidos aún apuran sus opciones de jugar en Segunda División.