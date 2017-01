Chevi y Popa apuntalan la plantilla del Burgos CF

Se han hecho de rogar los refuerzos del mercado invernal. Han sido muchas las gestiones que no han llegado a buen puerto en un mes de infarto. Pero ayer, con el plazo a punto de concluir, la dirección deportiva del Burgos CF ató a dos incorporaciones: el centrocampista Álvaro Martín ‘Chevi’ y el central Razvan Stefan Popa.



El mediocentro Álvaro Martín ‘Chevi’ estampó ayer su firma en el contrato que le unirá al club de El Plantío hasta el final de temporada. El madrileño, de 25 años y procedente del Logroñés, realizó por la tarde su primera sesión de trabajo a las órdenes de Mandiola. Y será uno de los 18 hombres que formarán parte de la convocatoria para el choque de esta tarde en Mutilva.



Pese a su juventud tiene una dilatada trayectoria en Segunda B en las filas del Rayo Vallecano B, el Puerta Bonita, Real Avilés y Logroñés. Su llegada supondrá la salida del club de Uxío Marcos, que ha llegado a un acuerdo para rescindir su contrato.



El futbolista, que se define como «muy trabajador», destaca por su llegada desde segunda línea. De hecho, y desde su demarcación, ha anotado ya 15 tantos en Segunda B.



Y a última hora de la tarde el club llegó a un acuerdo con el Real Zaragoza para obtener la cesión del joven central rumano Razvan Stefan Popa, un defensor sub 23 (ha cumplido este mes 20 años) que ha desarrollado la gran mayoría de su carrera deportiva en el Inter de Milán. Es internacional en categorías inferiores con Rumanía.



Popa llegó al club italiano con tan solo 16 años tras su paso por el Sportul Studentesc de su país natal, equipo con el cual llegó a debutar en la Primera División de Rumanía con 15 años. El pasado verano fichó por el Zaragoza, en el que no ha contado con minutos. Su incorporación no implicará ninguna salida, pues el club tenía libre la ficha dejada vacante en su día por Javi Duro.



Duelo vital en Mutilva

El arranque de la segunda vuelta, con hasta cuatro compromisos consecutivos con rivales directos en la lucha por eludir el descenso, se antojaba vital para las aspiraciones de éxito del Burgos CF. El combinado blanquinegro ha superado con nota las tres primeras finales. E intentará poner el broche de oro a la cuesta de enero en suelo navarro frente al Mutilvera (Mutilnova, 17,00 horas).



La escuadra de Mandiola tiene la oportunidad de dar un golpe de efecto frente a un novato en la categoría que se muestra muy irregular cuando actúa ante su afición. Los de El Plantío pretenden encadenar su cuarto compromiso puntuando en su carrera hacia la salvación.



Y no quieren dejar escapar una oportunidad de oro para seguir involucrando a más escuadras en la pelea de la zona peligrosa. Además, quieren devolver la moneda a los navarros, que fueron capaces de agravar la crisis del blanquinegra ganando en Burgos en el choque de ida.



Para conseguir un resultado positivo frente al Mutilvera en un estadio de hierba artificial y reducidas dimensiones, el conjunto que dirige Manix Mandiola deberá mantener intactas sus buenas prestaciones defensivas de las últimas jornadas. El preparador guipuzcoano saltará a la cancha a buen seguro con el habitual sistema táctico de acumulación de efectivos en la retaguardia (con defensa de 5 hombres) para taponar las internadas de su contrincante de turno.



Para la disputa de este compromiso el Burgos CF recuperará a un par de efectivos clave en su sistema que no pudieron ser de la partida el pasado fin de semana ante el Guijuelo. Así las cosas, el mediocentro Cusi se ha recuperado antes del plazo inicialmente previsto de su elongación en los isquiotibiales y entrará en la convocatoria -y a buen seguro en el once inicial-.



Y también podrá contar Mandiola con el ariete Montero, que se perdió el choque anterior por acumulación de amonestaciones y ha dejado en el olvido su esguince de tobillo. Ello permitirá al técnico ampliar su abanico de opciones en el juego ofensivo. Quien no llegará a tiempo para el choque ante el Mutilvera será Prosi, que no termina de reponerse de sus molestias físicas.