Chorny: «No será fácil, pero llegamos en un buen momento»

BURGOS

El UBU Colina Clinic está listo para el desafío. Lleva ocho meses preparándose para este momento y llega en plenitud a la cita decisiva de la temporada. Así lo demuestran sus 22 victorias sin fallo de la Liga Regular. Además, las sensaciones son inmejorables antes de enfrentarse este domingo al Bera Bera en el choque de ida de los cuartos de final por el ascenso.



«Pensamos en este partido desde hace bastante tiempo», asegura Marcelo Chorny. A pesar del largo paréntesis vivido tras la finalización del campeonato regular, el técnico del equipo burgalés se muestra «conforme» con el plan diseñado por el club para afinar la puesta a punto. «Si me preguntan ahora qué deberíamos haber hecho en este tiempo de parón, diría exactamente los mimos pasos que hemos dado», señala.



El responsable técnico destaca que el grupo se ha mantenido activo y que solo desconectó tres días en Semana Santa. «Llegamos al play off con ritmo», zanja, antes de asumir con naturalidad el papel de favoritos. Eso sí, conscientes de las dificultades que encontrarán a lo largo de la eliminatoria.

«Los dos equipos arrancamos de cero. Sabemos que cada detalle es importante y estamos muy concentrados», afirma el marplatense, quien centra toda la atención en el compromiso del domingo. «Todo está enfocado únicamente a este partido. Nos equivocaríamos si pensáramos que queda la vuelta», indica.



Enfrente espera un viejo conocido como es Bera Bera, quien ya fuera rival en la liga. De hecho, el último compromiso de la fase de grupos se disputó ante el cuadro vasco, un equipo del que Chorny destaca «sus rápidos movimientos con la pelota en las manos». «Además, son aguerridos en defensa», matiza.



«No será fácil, pero estamos en un buen momento», aclara el entrenador de un UBU Colina Clinic que derrocha «humildad» para superar con entereza todas las dificultades. «Este grupo se mata en cada entrenamiento y volverá a matarse el domingo en el campo», avanza Chorny, tan precavido como confiado en la capacidad de su equipo.



«¿Presión? Prefiero llegar al play off después de haber ganado en las 22 jornadas de liga porque eso te permite llegar bien a este momento de la temporada. Sin embargo, tenemos que seguir demostrándolo cada partido», explica.



Los burgaleses quieren encarrilar la eliminatoria en casa de su rival, donde estarán acompañados por un centenar de aficionados. «Cuanta más gente venga, mejor. Estamos encantados», celebra el preparador de un conjunto gualdinegro que será fiel a sus principios.



«Sabemos que un partido de rugby no se gana con la camiseta», subraya. Por eso, se trata de gobernar la situación. «Somos un equipo humilde que sabe ser obrero cuando no le salen las cosas, pero queremos ganar y hacer un buen rugby», apunta. Una declaración de intenciones que encontrará la respuesta del Bera Bera. «Nos interesa un partido de desgaste, en el que podamos ser dinámicos y aprovechar nuestro poderío físico», analiza.