Chuzón se hace con el oro en Valladolid

Sobresaliente fue la actuación completada por los tiradores burgaleses en el Torneo Nacional Infantil disputado el pasado fin de semana en Valladolid, la única prueba clasificatoria para el próximo Campeonato de España de la categoría. De hecho, los deportistas locales consiguieron 4 de los 8 metales en liza.

El joven talento emergente de la cantera del Cid Campeador, el recientemente nacionalizado español Miguel Chuzón, se coronó de forma brillante como vencedor de la cita. El tirador hizo una nueva muesca en su revólver en una temporada magnífica en la que ya consiguió el oro en el primer torneo nacional de categoría sub 14 y recientemente otbuvo el bronce en los Campeonatos del Mediterráneo en Marsella (Francia).

Superó la ronda previa con pleno de victorias. En el cuadro de 64 se impuso con claridad al madrileño Fernández por 15-4. En la ronda posterior no concedió ninguna opción a Daniel Blanco (Club Europeo Madrid), al que doblegó por 15-6, al igual en que el de 16 frente al canario Jorge Morales.

En la final de 8 ganó de forma brillante a Guillermo Juanes (Lázaro Cárdenas de Madrid) por 15-3. Le esperaba acto seguido en las semifinales el burgalés del Saesbu Diego López, que llegaba a la cita como número 1 del ranking nacional de la categoría, aunque con problemas físicos en su rodilla.

En un combate muy competido se impuso Chuzón por la mínima (15-14). En la lucha por el oro se vio las caras contra el número 1 del ranking portugués, Sebastiao Lima, al que superó por 15-9 para proclamarse campeón.

No quedaron ahí los éxitos locales, pues dos tiradores del Saesbu, el ya citado Diego López e Íñigo Eguiluz se hicieron con la medalla de bronce. Al igual que su compañera de escuadra Alicia Martínez en féminas, lo que sitúa al club de El Plantío en cabeza del ranking nacional infantil.

Mucho más discreta fue la participación de los esgrimistas burgaleses en la prueba de la Copa del Mundo junior de Helsinki (Finlandia). Las tiradoras del Saesbu Mónica Merino y Carlota Gil no tuvieron su mejor tarde no pasaron la ronda preliminar, mientras que Rodrigo Alegre se quedó en el cuadro de 128, en el que fue frenado por un tirador japonés.

Por su parte Javier Salas (Cid Campeador) no pudo superar la ronda previa.

Por otro lado, con la 12ª posición final se hizo Sebastian Nicolleau (Cid Campeador) en el Torneo Nacional de sable de Madrid.