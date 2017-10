Un Burgos CF que aún no ha encajado recibe esta tarde al Gernika con recelo (El Plantío, 17,30 horas). El vestuario no se fía e incluso Patxi Salinas asegura que es un duelo que le da «miedo». El equipo vizcaíno es un colectivo «complicado, correoso, duro, que sabe muy bien a lo que juega, es muy fuerte y pelea hasta el último minuto», aunque todo indica que no es el potencial deportivo lo que más teme el entrenador blanquinegro, sino el exceso de confianza.



El bilbaíno quiere a los suyos con los cinco sentidos y ha lanzado un claro mensaje para que el equipo no se relaje. Insiste en la igualdad que existe en el grupo y recuerda que con el escudo no se ganan partidos. Tiene claro que deberán igualar a su adversario en entrega e intensidad y que posteriormente será su calidad la que debe decidir. Patxi Salinas mantiene el discurso.



Pese a todo, si el Burgos CF es capaz de mostrar su mejor versión, los puntos se deben quedar en casa por muchos motivos. Los blanquinegros quieren hacer bueno el punto que consiguieron en Gobela y saben que una victoria esta tarde supondría un nuevo paso adelante y sería beneficioso para afrontar los próximos enfrentamientos ligueros ante rivales directos (Mirandés, Sporting B y Racing).



El camino a seguir ya está marcado y el Burgos ha sido capaz de vencer en casa a equipos como el UD Logroñés y de ser superior a otros como el Real Unión, aunque acabara empatando. «El esfuerzo, la intensidad y la entrega son innegociables», incide Salinas en cada comparecencia, a lo que habrá que añadir mayor puntería en labores ofensivas.



El Burgos CF ha logrado 5 dianas en 8 partidos, un bagaje escaso para un equipo que aspira a estar entre la nobleza. El preparador vasco asegura que «los goles llegarán» y no se muestra preocupado por este dato. Es más, no quiere cargar de presión a sus delanteros, Carlos Álvarez e Iker Hernández, y hace una previsión. «Van a marcar los dos. Estoy seguro de que vamos a ganar el partido con ellos. Tengo plena confianza en ellos porque son jugadores que no descansan y son profesionales al máximo. Ya llegarán los goles tampoco les podemos generar esa ansiedad», expone.



El Gernika llega a la cita después de cuatro partidos sin ganar en los que ha sumado 3 puntos, aunque está en una cómoda situación clasificatoria y en los primeros encuentros ha demostrado ser un equipo competitivo en todas las circunstancias.



Al cuerpo técnico blanquinegro se verá obligado a variar su alineación. Ni Borda ni Cruz estarán en el choque por sanción (el primero fue expulsado en Gobela y el mediocentro vio la quinta amarilla del curso en el campo vasco). Son dos hombres que siempre han sido titulares si han estado en perfectas condiciones. En el eje de la zaga entrará Ayoze, mientras que en el centro del campo puede haber más dudas.



Beobide lleva dos semanas entrenando al ritmo de sus compañeros y el propio Salinas reconoce que su evolución es «fantástica». No obstante, todo indica que será Cusi la pareja de Abel Suárez en la medular, aunque el técnico ya advirtió de que el ex del Racing y el Alavés está en condiciones de «debutar en Liga». El resto pueden ser los mismos que comenzaron el partido en Gobela el pasado sábado.