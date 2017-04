Contra el Clavijo y la ansiedad

BURGOS

La derrota en Orense escoció (y mucho) en el seno de un San Pablo Inmobiliaria obligado ahora amoldarse a las circunstancias sin perder un ápice de ilusión. Ya advertía Epi la pasada semana que su equipo debía estar preparado para aceptar los vaivenes de una temporada tan larga como apasionante, por lo que el partido de esta noche ante el Clavijo se presenta como la ocasión idónea para remontar el vuelo y ahogar las malas sensaciones.



El revés sufrido en el Pazo Paco Paz aleja a la plantilla azul de la lucha por el ascenso directo, pero la vida sigue en una liga regular que aún tiene muchas cosas que decir. Restan cuatro jornadas para el final de la campaña y la obligación del cuadro castellano es sumar el mayor número de victorias para llegar al play off en las mejores condiciones anímicas y clasificatorias. Y si, de paso, el destino premia a los burgaleses con una nueva opción al título, mejor.



La visita del Calzados Robusta CB Clavijo -El Plantío, 21,00 horas- encierra un peligro mayor del que refleja la tabla. El mismo equipo que naufragó recientemente ante un rival directo por la permanencia como es Huesca dispuso de un lanzamiento para ganar en la cancha del Breogán tan solo cinco días antes. «Así es el baloncesto y así es esta Liga», zanja el técnico local, preocupado por el estado anímico del adversario. «Vendrá dolido y enrabietado», señala Epi, quien siempre recela de los clubes situados en la zona baja de la tabla. «Cuando un equipo se juega la vida es mucho más peligroso», insiste.



Queda por resolver qué Clavijo se encontrará el San Pablo Inmobiliaria, aunque también es una incógnita la puesta en escena de un cuadro burgalés obligado a digerir cuanto antes la mala noche vivida en Orense la pasada jornada. «La semana ha sido dura, sobre todo el lunes y el martes», reconoce el entrenador del bloque de El Plantío. El cuadro burgalés sabe que dejó atrás un encuentro «importante» y ahora confía en afrontar el futuro con entereza.



«Hay que recuperar las sensaciones. Somos un equipo con talento y espero que los jugadores reencuentren el feeling con el aro. En eso hemos trabajado esta semana», explica Epi, quien reconoce que «la ansiedad o la presión» afectaron a su equipo en el Pazo, un pabellón en el que el CB Miraflores no se siente «cómodo».



El aspecto anímico ha centrado gran parte de la atención durante la semana de trabajo. El técnico subraya la necesidad de «reconducir» la trayectoria de un equipo que debe «convencerse» de sus capacidades. «Se trata de que si mañana -por hoy- fallamos tres tiros seguidos el equipo no se derrumbe. Espero que no nos tiemble la muñeca», comenta un Epi aliviado al competir al abrigo de El Plantío. «Jugar en casa y con el apoyo de la afición nos hace sentir cómodos. Nos ayudará para empezar bien el partido», indica.