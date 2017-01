El club no cierra las puertas a una posible última incorporación

Tres incorporaciones, y otras tantas salidas, ha sido el balance del mercado invernal para el Burgos CF. Los centrales Odei Onaindia y Razvan Stefan Popa y el centrocampista Chevi -los dos últimos todavía no han debutado con la elástica blanquinegra- han cubierto las plazas vacantes dejadas por los defensores Javi Duro, José Manuel Pérez y el mediocampista Uxío Marcos.

Con estos movimientos el cuadro de El Plantío tiene cubiertas las 22 fichas permitidas por el reglamento, pero la dirección deportiva no descarta un posible movimiento de última hora siempre y cuando «se ponga a tiro» algún futbolista que pudiera incrementar de forma notable el potencial de la actual plantilla blanquinegra.

Esta medianoche finaliza el plazo para la realización de contrataciones. «Mientras no se cierre podemos intentar mejorar. No nos cerramos a nada, si bien es cierto que en principio la plantilla está cerrada y tenemos todas las fichas cubiertas, tanto las senior como las sub 23», explica el director deportivo de la entidad, Nacho Fernández.

El máximo responsable de las operaciones reconoce que el margen de maniobra del Burgos CF en el mercado invernal ha sido muy reducido por la situación clasificatoria de la entidad (el equipo se encontraba en puestos de descenso cuando se hizo cargo de las riendas la nueva directiva). En esta tesitura, el cuadro blanquinegro no ha podido competir en igualdad de condiciones por alguno de los jugadores por los que echaron el resto en las últimas semanas (como ha ocurrido con los mediocentro Jagoba Beobide, Jon Iru o Haritz Albisua, que se decantaron por otras ofertas que tenían sobre la mesa, incluso con peores condiciones económicas). En otros casos, como el de Rodri, no pudo retornar a Burgos al negarse el club de procedencia a dejarle salir.

Ello ha obligado a la dirección deportiva a sondear con lupa en busca de los efectivos que pudieran apuntalar la zona defensiva y la medular, principales reclamaciones realizadas por el técnico Manix Mandiola.

El Burgos CF considera que la situación que se ha producido es meramente coyuntural, íntimamente ligada a la incertidumbre de su delicada posición en la tabla clasificatoria, y que cambiará radicalmente el próximo verano cuando llegue el momento de confeccionar la plantilla para la temporada 2017-18. «En junio podremos competir contra cualquiera», se aseguradesde el club.