El Colina Clinic se aleja de Europa

BURGOS

Se presentaba una jornada propicia para las ambiciones europeas del Colina Clinic. Sin embargo, los resultados no respondieron a las expectativas iniciales y el conjunto burgalés se aleja un poco más de su sueño de repetir experiencia en una cita continental.



El combinado castellano se desplazó a la cancha del recién ascendido Vincios, una salida asequible sobre el papel pero incómoda a tenor de la trayectoria liguera descrita por el rival. El bloque gallego plantó batalla desde el arranque y obligó al Colina Clinic a dar por bueno el 3-3 definitivo. Además, el San Sebastián de los Reyes dio el golpe a domicilio frente al Leka Enea (1-4) y ahora disfruta de una renta de cuatro puntos en la clasificación. Eso sí, con un partido más disputado.



Moisés Álvarez sorprendió en el primer turno a un Carlos Vedriel que no fue capaz de contrarrestar el buen juego de su rival. Así, el palista local situó el 1-0 en el marcador con un contundente 3-0 sobre el jugador conquense del equipo burgalés.



Peor se pusieron las cosas cuando Jorge Ausín cedió ante el ucraniano Ievgen Pryshchepa por un ajustado margen de 2-3. Este cruce se presentaba decisivo, ya que el Colina Clinic había agotado su margen de error. Sin embargo, el Vincios sumó su segundo punto y obligó a Diogo Pinho a tirar del equipo castellano.



El número uno burgalés recortó distancias al vencer por 1-3 a Guillaume Thibault Neyvoz antes de que Carlos Vedriel volviera a la mesa de juego. La joven promesa nacional no tuvo su mejor tarde y en su segundo turno cedió frente a Pryshchepa por 3-1.



Con el 3-1 también en el global, al Colina Clinic no le quedaba otra que echar el resto en busca del empate. Diogo Pinho logró la victoria frente a Moisés Álvarez por un apretado 2-3 y el canterano Jorge Ausín rescató un punto gracias a su triunfo ante Guillaume Thibault Neyvoz por 1-3.