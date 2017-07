El Colina Clinic se reinventa tras la salida de Carlos Vedriel

BURGOS

El adiós de Carlos Vedriel es una «triste noticia» para un Colina Clinic obligado a rediseñar su proyecto deportivo. El conjunto burgalés había encontrado la estabilidad y el equilibrio perfecto en su planteamiento, pero los acontecimientos obligan a los responsables a moverse en el mercado con destreza.



El conquense, una de las más firmes promesas del tenis de mesa nacional, seguirá los pasos de otros jugadores de proyección y se instalará en Suecia la próxima temporada. Y es que el plan de trabajo que ofrece el país escandinavo es una garantía para los palistas llamados a ser los grandes referentes del mañana.



«Carlos me comentó que su idea era compatibilizar los entrenamientos en Suecia con la competición española, pero solo podía garantizar su presencia en un puñado de partidos. Por eso, hemos decidido que lo mejor es que no continúe», comenta Fran Berzosa.



El responsable deportivo del Colina Clinic asume esta situación como un paso natural en la progresión de Vedriel, aunque su salida adquiere un impacto mayor tras confirmarse también la marcha de Diogo Pinho.

El portugués, número uno del equipo burgalés, jugará en L’Escala la próxima campaña. El club local ya hizo un «esfuerzo importante» para retener al luso el pasado verano y esta vez no ha habido margen para competir en la puja.



De esta manera, Jorge Ausín es el único jugador de la plantilla que continuará en el Centro Cívico Río Vena. El canterano ya es pieza fundamental y tendrá un protagonismo destacado en el curso 17-18.



El Colina Clinic rastrea el mercado en busca de refuerzos dentro de una filosofía innegociable que, hasta el momento, ha tenido su recompensa. «Apostaremos de nuevo por incorporar a jugadores con proyección. Confío mucho en los jóvenes y me gustaría traer a alguna promesa nacional como en su día hicimos con Vílchez y Vedriel», explica un Fran Berzosa que también dará partidos a la cantera. Rafa Sáez y Miguel Núñez (quien se encuentra a la espera de incorporarse al CAR de Madrid la próxima temporada) estarán en dinámica de primer equipo y tendrán su hueco en Superdivisión.



Además, el club burgalés sigue de cerca a dos jugadores rumanos para reforzar al proyecto. La dirección deportiva acelerará en los próximos días para completar el proyecto. En principio, el primer equipo del Colina Clinic tendrá cuatro miembros en plantilla para superar las exigencias de la Liga y de la ETTU Cup.