¿Cómo se frena a dos jugones?

La temporada en la LEB Oro alcanza su fase decisiva y el San Pablo Inmobiliaria sabe que cualquier despiste se pagará muy caro. Cada jornada encierra una dificultad añadida y la visita a la cancha del Araberri se presenta como una salida más exigente de lo que refleja la clasificación.



En este caso, las armas del conjunto vitoriano tienen nombre propio. «Cuenta con dos individualidades muy difíciles de parar», advierte Diego Epifanio ‘Epi’. Y es que la presencia de Zaid Hearst y de Johnny Berhanemeskel resulta fundamental para un Araberri dispuesto a explotar sus opciones de jugar el play off. «Los dos hacen muchísimos puntos y generan juego para los demás», analiza el entrenador del San Pablo Inmobiliaria.



Los datos apoyan la conclusión de Epi. Entre los dos exteriores suman 39 puntos por partido y ambos lideran la tabla de máximos anotadores de la categoría. «Es complicado defenderlos», reconoce el técnico del equipo azul.



Hearst, con 20.6 puntos de promedio, acumula 34 minutos de media por encuentro. Su físico le permite ayudar en otras facetas como el rebote y es el actual MVP de la temporada con 20 créditos por noche. Mientras, Berhanemeskel roza los 19 puntos por partido y es toda una amenaza desde el triple con un 48.5 por ciento de efectividad.



El San Pablo Inmobiliaria ya ha sufrido en sus carnes la calidad de los jugadores del Araberri. Entre los dos sumaron 45 puntos en El Plantío, aunque los locales se hicieron con el triunfo por 97-84.

El bloque castellano prepara desde ayer un partido condicionado en su planteamiento por la presencia de los dos anotadores. ¿Cómo se puede frenar a estos dos jugones? Epi ensaya las opciones que están a su alcance. «Si no vale rezar, trabajaremos durante la semana varias alternativas defensivas por si algunas de las soluciones planteadas no funcionan», señala.



El San Pablo Inmobiliaria confía en dar con el antídoto, siempre manteniendo su estilo y filosofía de juego. «Como equipo tenemos un plan ‘A’, pero durante la semana trabajamos otras opciones que puede que necesitemos durante el partido», añade.



Sea como fuere, conviene tener en cuenta otros aspectos. Y es que el San Pablo Inmobiliaria debe aprovechar su mayor potencial en el juego interior ante un equipo que sufre en el rebote. «Ellos por dentro se han reforzado y ahora cuentan con una rotación de cuatro pívots, no como en algún momento de la temporada en el que han tenido bajas», recuerda un Epi que tampoco se fía de los grandes vitorianos. «Es un juego interior atípico y con movilidad en el que todos tiran de tres», afirma.



Además, el rival también juega. «Imagino que ellos prepararán alternativas defensivas después de ver cómo nuestros pívots hicieron un magnífico trabajo en la pintura en el último partido», concluye.