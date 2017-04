La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado la razón al CB Tizona y ha multado a la ACB con 400.000 euros por considerar que la cuota que se conoce como canon de ascenso a la máxima categoría del baloncesto nacional es «injustificada, discriminatoria y excesiva para los clubes recién ascendidos». Así lo confirmó ayer este organismo, que además advierte a la asociación de que se abstenga de mantener «conductas semejantes a la tipificada y sancionada» en las próximas actuaciones, por lo que parece que el canon y el fondo de ascensos y descensos pasarán a la historia gracias a la insistencia del club burgalés, que nunca se dio por vencido. Contra esta resolución no cabe recurso en vía administrativa, pudiendo interponerse recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses.



El modelo actual por el que la ACB se regía desaparecerá y ahora habrá que esperar a conocer el nuevo camino que establecerá la máxima categoría. «Siempre defendimos que era algo insostenible, ya no solo por la dificultad de lograr el ascenso, sino por las dificultades económicas que pasaban en los años posteriores los equipos que subían», argumenta Miguel Ángel Benavente, presidente del Tizona.



En su comunicado,Competencia expone que la ACB «no ha acreditado ninguna razón que justifique la existencia del canon, ya que es una medida innecesaria». «Actualmente, ya existe otro mecanismo económico aplicable a los clubes que se inscriben por primera vez en la Liga -la cuota de participación en el valor patrimonial de la ACB- que remunera las inversiones realizadas en la ACB pendientes de amortización», explica.



Fue el 5 de diciembre de 2014 cuando la entidad azulona interpuso la denuncia contra la ACB. En la primavera de 2015, el conjunto local lograba su tercer ascenso consecutivo que se volvía a quedar en nada debido a las exigencias económicas. El inicio del expediente sancionador por parte de la comisión llegó en octubre de 2015.



«Esta fecha marcará un antes y un después en el baloncesto español», señala orgulloso Benavente. El dirigente burgalés quiere dejar muy claro que la sentencia de la CNMC es el resultado de la lucha emprendida «en solitario» por parte del club que preside.



Benavente va más allá en el comunicado que hizo público el Tizona y en el que asegura que es un motivo de «celebración para todo el deporte, y en especial para el baloncesto». «Después de tomar la dura decisión de reemplazar a nuestros jugadores y cuerpo técnico por abogados, el sacrificio ha tenido su recompensa. Este es el resultado que responde a la promesa que el 23 de junio de 2015 hicimos por la que nos comprometimos a seguir luchando desde los despachos por hacer valer los derechos de todos ellos», comenta el mandatario.



David tumbó a Goliat y lo hizo sin apoyos ni ayudas de entidades que ahora se beneficiarán del logro conseguido por los burgaleses. La CNMC califica el canon como «un mecanismo de expropiación de parte de los ingresos futuros de los equipos, ya que se reparte entre los miembros de la ACB, solo les beneficia a ellos, y no supone un mejor funcionamiento de la competición».



En la resolución se habla de que existen indicios racionales de infracciones del artículo 1 de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia y del artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, que pueden suponer la exclusión injustificada de terceros clubes de las competiciones deportivas organizadas por la ACB y de los ingresos económicos asociados a las mismas».