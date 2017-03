El Comité de Competición decidió ayer abrir expediente para investigar lo sucedido en la acción del pasado sábado en la que el guardameta Biel Rivas le propinó un puñetazo a Álex Quintanilla. El choque entre el Mirandés y el UCAM Murcia estaba en el añadido y el defensor vasco se había incorporado al ataque. Con el balón en juego, el portero del cuadro pimentonero agredió al rojillo.

La jugada pudo haber cambiado el encuentro, ya que la acción debió acabar en penalti y expulsión de Ribas. El pasado lunes el club burgalés denunció lo sucedido al Comité de Competición, organismo que acordó ayer incoar procedimiento extraordinario por estos hechos.

En la misma resolución, el Comité de Competición informa al UCAM Murcia de la denuncia y le da tres días para que presente alegaciones. Será el próximo miércoles cuando se vuelva a reunir el comité para tomar una decisión.

El martes. Quintanilla atendió a los medios de comunicación después del entrenamiento. No quiso profundizar demasiado en el tema y prefirió centrarse en el choque que su equipo jugará el próximo fin de semana en Lugo. «Lo que pasa en el campo se queda en el campo. Me dedico a jugar y no soy yo el que tiene que juzgar ese tipo de decisiones», comentó.

El Mirandés quiere pasar página con respecto a lo ocurrido ante uno de sus rivales directos y ahora se centra en el choque que el próximo sábado le enfrentará con el Lugo.Será otra final para los mirandesistas, que cierran la clasificación y se miden a un oponente que está en la zona media-alta de la tabla.

Para eses encuentro, Javier Álvarez de los Mozos no podrá contar con dos jugadores habituales en las alineaciones desde que se ha hecho cargo del primer equipo, Eguaras y Provencio. Ambos vieron la quinta amarilla de la temporada en el choque ante el UCAMy ayer fueron sancionados por Competición.Así las cosas, el cuerpo técnico tendrá que buscarles sustitutos, ya que ambos fueron titulares la pasada jornada. Maikel Mesa y Rúper son dos de las opciones que maneja De los Mozos.