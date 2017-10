«Competimos, pero perdimos»

A pesar de las buenas sensaciones ofrecidas por su equipo, Epi se mostró dolido por la derrota encajada ante el Real Madrid. El técnico del San Pablo no dejó pasar la oportunidad de felicitar a la afición por su «apoyo al proyecto». «Si no pierde la ilusión, nosotros tampoco lo haremos», aseguró. Y también expresó su gratitud a sus pupilos por el trabajo realizado. «Con errores, pero hemos competido durante muchos minutos y pusimos en aprieto al líder. Compartimos bien el balón y mejoramos en el rebote, aunque alguna pérdida en situaciones de ventaja en momentos concretos nos lastró un poco», destaca.

El preparador de los azulones aseguró que la clave de la victoria visitante estuvo en el acierto exterior en el último cuarto. «Metieron 6/7 en triples», señala al tiempo que reconoce que el choque le dejó una sensación «agridulce». «Competimos frente a un gran rival, pero al final nos fuimos con otra derrota. El trabajo al final se verá. Este es el camino. Ya nos da para competir, ahora esperemos que lleguen pronto las victorias».

PABLO LASO

Por su parte, el técnico del Real Madrid achacó al cansancio acumulado y a la «falta de frescura en ambos lados de la cancha» el sufrimiento que pasó para sacar adelante el choque. «Sabíamos que sería un partido complicado para nosotros. San Pablo ha hecho un gran partido que nos ha puesto en muchas dificultades. Han sido muy valientes y hasta el último cuarto no fuimos capaces de dar la vuelta al partido».