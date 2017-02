Después de dos partidos consecutivos sumando, la Arandina afronta el duro reto de medirse a la Ponferradina, uno de los gallitos del grupo por presupuesto y plantilla, pero que no acaba de despegar. El cuadro ribereño recibirá a los bercianos enEl Montecillo (17,00 horas) con la intención de conseguir ese punto de inflexión necesario para salir de los puestos de descenso

Yes que la situación de los blanquiazules sigue siendo harto complicada.Son penúltimos y necesitan sumar de tres en tres para que el tren de la permanencia no se les siga alejando.El equipo ha competido a un buen nivel en los dos últimos compromisos ligueros y Emilio Ferreras, entrenador de la escuadra burgalesa, sabe que ese es el camino a seguir.

Para que la victoria se quede en casa, la Arandina necesita hacer un encuentro redondo y es que también tendrá enfrente un equipo necesitado de puntos, aunque sea por otros objetivos. La Ponferradina ha apostado fuerte en el mercado de invierno y el regreso de Yuri es el fichaje más sonado. El equipo leonés tiene jugadores de mucha calidad, impropios de la categoría, aunque no acaba de funcionar como colectivo, lo que le está lastrando hasta la fecha.

Pese a que su oponente no está en su mejor momento, en el vestuario burgalés tienen muy claro que deberán hilar muy fino si no quieren que el choque se les escape.La concentración será primordial ante un adversario que tiene futbolistas de renombre en todas sus líneas.

Fererras sabe que jugarán ante un gran enemigo, aunque prefiere centrarse en los suyos. La Arandina lleva dos partidos consecutivos sin encajar, lo que es también un dato importante. Los blanquiazules son conscientes de que deben crecer desde atrás y ser un equipo sólido es imprescindible para salir del descenso.

Además, el cuerpo técnico tendrá a su disposición a la mayor parte de la plantilla.La única baja es la de Mauri, que está en la recta final de su recuperación. Una de las grandes novedades será la de Javi Jiménez, en el dique seco desde la cuarta jornada, así como Ferreras también podrá contar con Álex Barrera, tras haber cumplido su sanción.

El objetivo es que el equipo muestre su mejor versión en El Montecillo y logre esa ansiada victoria que hace 10 jornadas que no consigue.