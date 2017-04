A confirmar sensaciones

BURGOS

El San Pablo Inmobiliaria ya atisba la orilla de la fase regular y tiene en su mano la posibilidad de tocar tierra en una privilegiada posición para encarar con optimismo el play off de ascenso. Aunque resultados como el protagonizado ayer por el Breogán alimentan la ilusión en la lucha por el título, los locales dependen de una carambola a tres bandas. Por el momento, todo apunta a que el proyecto se jugará sus ilusiones en las eliminatorias y cada paso al frente completado ahora será bienvenido en el futuro.



Sea como fuere, los azules necesitan la victoria en el partido que les enfrentará a partir de las 19,00 horas con un Peñas que llegará a El Plantío con el cuchillo entre los dientes. Si los castellanos suspiran por un éxito que les asiente en las posiciones de cabeza, los visitantes no pueden fallar en la lucha que mantienen por la permanencia.



«Huesca se juega mucho», reconoce el técnico del San Pablo Inmobiliaria, quien advierte de la trayectoria ascendente de un rival crecido. «Han mejorado mucho en defensa desde que llegó Guillermo Arenas», señala Diego Epifanio ‘Epi’.



El burgalés se apoya en las estadísticas para remarcar su mensaje de alerta. «Desde el cambio de entrenador ha ganado 6 de los 11 partidos disputados. No será fácil», insiste, sabedor de que el adversario saltará a la pista dispuesto a dar «el cien por cien».



Así, el San Pablo Inmobiliaria confía en aprovechar su condición de local para resolver el problema. Este será el segundo partido consecutivo de los azules en El Plantío y no pueden fallar. «Nos tenemos que adaptar al calendario. De la misma manera que jugamos muchos partidos fuera en el tramo final de la primera vuelta, ahora tenemos la oportunidad de tener continuidad en casa. El equipo se siente más a gusto con el calor de la afición y esperamos que venga mucha gente a animarnos», apunta Epi.



Los castellanos llegan a este envite con energías renovadas superado el bache de Orense, donde les costó «ver el aro». «Quizá no seamos un equipo aguerrido en defensa, pero tenemos talento. Nos gusta el baloncesto dinámico, compartir el balón y meter muchos puntos», señala Epi. Por eso, los 100 puntos ante el Clavijo permiten al San Pablo Inmobiliaria soltar lastre. «Nos vino bien para la cabeza. Lo de Orense fue un desliz y seguimos trabajando», zanja.



Con todo, el bloque local ha hecho autocrítica y ha incidido a lo largo de la semana de entrenamientos en la importancia de ajustar las situaciones referentes al bloqueo directo y a la lucha por el rebote.



El San Pablo Inmobiliaria está preparado para lo que viene y Epi destaca que el feeling del equipo «es bueno». «Los jugadores están más tranquilos y muy concentrados en el partido contra el Huesca», afirma, antes de poner en alerta a los suyos. «Tenemos que tener claros los focos de peligro del rival para que no generen ventajas», apunta.



Epi confía en que los suyos muestren su mejor cara desde el inicio, aunque las circunstancias cambian con respecto al último choque. «Entonces necesitábamos quitarnos la ansiedad y en esta ocasión el rival será el que nos exija el cien por cien. El Huesca nos pondrá las cosas difíciles si no salimos concentrados y mantenemos una línea continua», comenta.