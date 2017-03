«Conseguir la primera victoria en febrero me da mucha tranquilidad»

Le ha llegado muy pronto la recompensa al trabajo bien hecho. No ha necesitado ni dos meses de adaptación para estrenar su palmarés de victorias con el Movistar Team. Carlos Barbero ha llegado pisando fuerte al mejor equipo del ranking World Tour. Su éxito en la general de la Vuelta al Alentejo (Portugal) ha supuesto para el corredor de Gamonal una inyección de moral para encarar con máximas garantías el resto de la temporada. Todo se ve con una sonrisa con una victoria bajo el brazo.



Pregunta.-Ha sido capaz de acabar con el llamado ‘maleficio Alentejano’, pues en sus 35 años de historia nadie había sido capaz de repetir triunfo en la prueba portuguesa...

Respuesta.-Así es. Es lo que más se comentaba en la carrera, tanto en los medios de comunicación como los propios corredores. Es la única prueba en la que he repetido victoria hasta el momento. Aunque también gané dos veces en la misma carrera en Canadá. Es una prueba que me gusta mucho por el tipo de recorrido y por cómo se corre. Sin duda es una de mis favoritas.



P.-Desde luego se ha convertido en su carrera talismán...

R.-He participado en cuatro ocasiones, una con el Orbea, dos con el Euskadi y esta última con Movistar. Y la he ganado dos veces, el balance es bueno. En las dos primeras era muy joven y fui allí solo para aprender.



P.-Y el recorrido parece adaptarse como un guante a sus características como corredor...

R.-El trazado es siempre muy parecido. Con una etapa más dura y selectiva que aleja a los esprinters de la general y en la que solo los corredores que pasan bien la media montaña, como es mi caso, quedan con opciones de pelear por el triunfo final. Sabía que salvando esa etapa, la primera, que haría la criba en la general, tendría mis opciones de pelear por todo. Fue una jornada muy agresiva, con cuatro puertos casi encadenados en 60 kilómetros. Llegamos por delante un grupo de unos 30 corredores.



P.-¿Era la victoria en la general su objetivo de partida?

R.- Sí que lo tenía en mente, pero siempre siendo muy consciente de que sería muy difícil. De 150 corredores solo lo consigue 1. Iba con mucha ambición y ganas de hacerlo bien. Luego ganar o no es muchas veces cuestión de detalles y de tener la suerte de cara. Sabía que podía optar a los triunfos de etapa, pero pensaba sobre todo en la victoria final. Un corredor de mis características, bien porque haya contrarreloj o montaña, tiene complicado el triunfo en vueltas de cinco días y esta carrera sabía que me venía muy bien.



P.-Ha sido desde luego el triunfo de la constancia y la regularidad...

R.-Llama mucho la atención que he tenido una trayectoria igual que en mi primera victoria en el Alentejo, calcando los mismos puestos en las etapas. Venciendo la regularidad ha podido ganar la vuelta.



P.-¿Se le ha quedado la espinita clavada de la obtención de un triunfo de etapa?

R.-Sí me gustaría haber podido ganar una etapa, pero puestos a elegir me quedo con la general. Si hubiese ganado una etapa y luego fuera segundo en la general estaría decepcionado.



P.-Su nueva aventura profesional en un equipo de categoría World Tour acaba de comenzar. Y lo ha hecho de la mejor forma posible, venciendo a las primeras de cambio...

R.-Conseguir la primera victoria en febrero te da un punto de tranquilidad. No me voy a relajar, ni mucho menos, pero es una gran ayuda para que el equipo vea que soy una persona seria y que pretende hacer las cosas bien. Es muy importante comenzar con buen pie en esta nueva andadura. De alguna forma puedo decir que me he quitado un peso de encima.



P.-Esta victoria le permitirá competir con mayor tranquilidad el resto de la temporada, ¿no?

R.-Un corredor de mis características vive de las victorias y de los buenos puestos. Las carreras se deciden por segundos, por haber arrancado un poco antes o un poco más tarde. Y correr sin ansiedad quizá te haga cometer menos errores.



P.-Llegaba a la cita encabezando buena parte de las quinielas de favoritos. ¿Suponía eso una gran presión añadida?

R.-No, ni mucho menos. Siempre me he cuidado, he entrenado y hecho las cosas igual estando en Continental, Continental Profesional y ahora en el World Tour. Quizás en un equipo como Movistar no debería tener presión porque al fin y al cabo las victorias no dependen de tí teniendo corredores en el equipo como Nairo Quintana o Alejandro Valverde. Ellos son los pilares de la escuadra. Quizás en los anteriores equipos sí tenía más presión en ese sentido.



P.-El cambio de equipo y de categoría, ¿implica muchas diferencias con su etapa anterior?

R.-Todavía es muy pronto para valorarlo, solo he corrido 21 días. Con el Caja Rural ya participé en alguna prueba World Tour. Quizá la principal diferencia es que formando parte de un equipo como Movistar se afrontan las carreras con otros objetivos, porque se va siempre a disputar con algún corredor.



P.-¿Cuáles serán sus próximas carreras?

R.-Correré este fin de semana Strade Bianche y Larciano (Italia). Y luego tendré 15 días de recuperación para preparar la Milan - San Remo. La primera es un carrera muy atípica que transcurre durante muchos kilómetros por caminos y de la que oigo siempre hablar muy bien. Me hace mucha ilusión conocerla. Y luego la Milan es un ‘monumento’ diferente al resto por distancia y calidad de los corredores que participan. Sería perfecto poder disputarla, pero no hacerlo no será ningún fracaso no hacerlo. Hay que ser realista.