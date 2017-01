Contador se presenta pensando unicamente en el Tour

Alberto Contador se ha presentado este viernes con un aspecto inmejorable, cuerpo fibrosos, escultural, esculpido, un auténtico atleta. Y lo ha hecho en un hotel de la playa de Palma donde empieza su andadura, de la mano del italiano Luca Guercilena, manager del equipo Trek-Segafredo, con un único y claro objetivo: el Tour. ¿Ganarlo?, su nuevo director cree que "Alberto todavía tiene varios triunfos grandes guardados en su bolsillo y, sí, puede ganar el Tour, claro que puede". Para el corredor de Pinto, de 34 años, todo se andará. Parafraseando al Cholo Simeone, Contador prefiere ir "carrera a carrera" y, aún más lejos, "año a año", de ahí que ni siquiera se atreva a decir que, a final de temporada, se retirará. Ni palabra de eso. Aún.

AMBIENTE ESPECTACULAR



Contador, que elogió hasta el material con el que contará en su nuevo equipo al decir que tiene las mejores bicicletas del mundo y "por fin podré montarme en ellas con la tranquilidad de saber que tanto la bici de contrareloj como la de montaña son las ideales", reconoció que el ambiente en su nueva escudería es "fantástico, muy sereno y todos estamos tremendamente motivados". En ese sentido, señaló: "Tal vez el hecho de que haya 12 nuevos componentes y, sobre todo, que formemos una auténtica multinacional, pues hay corredores de un montón de países, hace que todos busquemos lo mejor para todos".

El campeón español reconoció que se puso de acuerdo con Guercilena "en la primera conversación que tuvimos; ahí sí, lo tuve claro, si continuaba, ficharía por ellos". Y, en ese punto, Contador reconoció que hasta la Vuelta a España no decidió con su familia seguir un año más en activo. "Es más, había gente de mi alrededor que no lo tenía muy claro, pero el ciclismo no es solo mi profesión, es mi pasión y quiero ver cómo me encuentro este año aunque, la verdad, tengo la sensación que puede ser una temporada estupenda".

En esa temporada, en la que estará presente, cómo no, la Volta "una carrera que ya forma parte de mi preparación y que este año, incluso, se han atrevido a hacer algo que no se atreve ni el Tour, que es programar una etapa contrarreloj por equipos", el objetivo casi único y prioritario "será llegar fresco, bien preparado, entero, en forma e ilusionado al Tour, que es la prueba que todos queremos ganar cuando, a los 15 años, nos subimos a nuestra primera bicicleta de verdad".

FUTURO EN EL AIRE



En ese sentido, Contador dejó muy claro, clarísimo, que el resto de carreras hasta llegar al Tour van a tener "como única idea" la de servir de preparación para la gran ronda francesa. "No tiene sentido, por ejemplo, gastar energías en intentar ganar el Dauphiné Libere, una ronda en la que siempre están los mejores, si luego no puedes recuperarte a tiempo para estar fresco y bien en el Tour. Así que, incluso, el Dauphiné me lo voy a tomar con tranquilidad, bueno con la tranquilidad que puedes tomarte una carrera tan seria como esa".

Contador, que pronto se concentrará tres semanas en Tenerife, no sabe aún si estará con su nuevo equipo en la Vuelta a España. "Una carrera, un recorrido, un reto que exige muchísimo del líder de cualquier equipo pues, visto el recorrido de este año, ves que no hay un solo día de descanso". En la misma línea de duda o incertidumbre ha dejado en el aire su futuro. "Lo importante es disfrutar y sentirte a gusto con los tuyos e intuyo, por lo poco que he empezado a detectar en mi nuevo equipo, que estaré en un excelente ambiente. Así que, insisto, vayamos carrera a carerra y año a año".