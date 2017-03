Contentos, pero aún expectantes

BURGOS

El Aparejadores RC sabe que el rugby local tiene una oportunidad única para contar con una instalación digna y acorde con la dimensión que pretende alcanzar el deporte del balón oval en la capital. Por eso, la entidad gualdinegra valora de forma positiva los planes diseñados por el Ayuntamiento de Burgos para la futura grada, pero destaca la importancia de cuidar los detalles que eviten nuevos contratiempos el día de mañana. «Creemos que es fundamental tener visión de futuro», indica Leví Moreno.



El presidente del Aparejadores RC asegura que el club conoce las novedades de este proyecto «a través de la prensa», por lo que mantiene cierta distancia antes de tratar el asunto en profundidad con los responsables municipales.



El dirigente reconoce que es «interesante» la propuesta de levantar una nueva tribuna cubierta para 500 espectadores, pero insiste en que el crecimiento de la masa social gualdinegra provocará que la capacidad de la grada proyectada sea insuficiente a corto plazo. Además, la entidad deportiva aboga por un elemento funcional que contemple una serie de accesorios como una zona wifi.



El asunto de la grada se trata a dos velocidades por el Ayuntamiento y el club deportivo. La entidad gualdinegra quiere estar preparada para dar el salto a la máxima categoría y necesita una instalación que complete su ambiciosa apuesta. «Si no se puede ampliar la capacidad de la nueva grada, quizá se debería aprovechar en el futuro las soluciones provisionales que se adopten para el próximo play off», señala Moreno.



Y es que el Aparejadores RC tampoco conoce la hoja de ruta a seguir por el Ayuntamiento para hacer de San Amaro un lugar más cómodo durante la próxima fase de ascenso. El club deportivo trasladó en su día su propuesta, la cual pasaba por acondicionar una grada provisional desde la línea de marca hasta el banquillo local en la lateral aneja a la facultad de Químicas.



Cabe recordar que los técnicos municipales ya mostraron su rechazo a una solución similar en el play off del pasado año. Por eso, el Aparejadores RC pide ahora «voluntad» de entendimiento para que San Amaro pueda responder a las expectativas que genera el UBU Colina Clinic.



VISITA A EL SALVADOR

La entidad centra su atención en sus objetivos deportivos, pero no descuida otros aspectos que serán fundamentales en el futuro. Por eso, una delegación del club se desplazó a Valladolid para conocer las rutinas organizativas de El Salvador. «Queríamos ver cómo trabaja una gran empresa del rugby. El objetivo es copiar ideas, entender su funcionamiento y comprobar qué infraestructura necesitaríamos en caso de que logremos el ascenso», señala Moreno.

VUELVE DAVID MARTÍN

El UBU Colina Clinic ya trabaja con la mente puesta en el partido del sábado. Tras el nuevo parón vivido en la liga, el cuadro local se las verá con el filial de El Salvador y podrá contar para este encuentro con David Martín. El tres cuartos del equipo local ha superado un esguince de rodilla y estará a disposición del técnico, Marcelo Chorny. Más complicado lo tiene el delantero César Colina, quien arrastra molestias.