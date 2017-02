Manix Mandiola llegó satisfecho a la rueda de prensa posterior al choque. Sigue viendo el vaso medio lleno y cree que el punto que consiguieron mantiene la dinámica ascendente. «Hemos llevado la iniciativa y creo que hemos sido mejor que el rival. Ellos han jugado casi a la contra. Sin embargo, es verdad que no hemos tenido ni acierto ni claridad en los últimos metros. Ha sido una pena no ganar, pero seguimos sumando y hemos mantenido la portería a cero, por lo que creo que es positivo», comentó el técnico.



Dio el resultado «por bueno» y es que aseguró que no perder fuera de casa «siempre está bien». Continuó con su discurso y siguió dando razones para explicar lo positivo del resultado.«Nos hubiera gustado ganar, pero hemos jugado ante un rival directo al que mantenemos la distancia. Tenemos que ver lo bueno y es que en los últimos 4 encuentros hemos recibido 1 gol, a lo que hay que añadir que nos han generado pocas ocasiones. Tenemos la casa bien armada. No tenemos que caer en la ansiedad, porque hace poco estábamos mucho peor», explicó Mandiola.



Tuvo «miedo a perder» en el tramo final del choque, aunque aseguró que es un sentimiento habitual cuando se llega con empate a los últimos minutos. «Cualquier detalle te puede dejar sin puntuar», argumentó. «Puntuar como visitante siempre te ayuda en el siguiente partido en tu estadio», expuso.

Sorprendió de inicio con la alineación de Popa y la presencia de Diego Suárez en detrimento de Adrián. «Popa es un chaval joven que ha llegado con ilusión y ganas de reivindicarse. Por eso le hemos dado una oportunidad y creo que ha estado a la altura. La presencia de Diego Suárez es que queremos dar minutos a todos los delanteros. Adrián lo estaba jugando todo y hemos creído oportuno cambiar. También necesitábamos alguién en el banquillo que tuviera esa capacidad de revolucionar el choque y creo que Adrián lo ha conseguido», respondió.



OSCAR DE PAULA

El entrenador del Palencia también quiso hacer una lectura positiva del choque y felicitó a los suyos por «sumar y dejar la puerta a cero». «Creo que el empate hace justicia para los méritos de ambos conjuntos.Se nos ha quedado un sabor amargo por los resultados de algunos de nuestros rivales, pero lo bueno es que estamos ahí», señaló. Mostró su preocupación con el escaso poder ofensivo que tiene el equipo.«Nos falta gol, pero hemos ganado en consistencia.Seguiremos luchando», concluyó.