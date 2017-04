Cristiano Ronaldo saca pecho: "No sé quién duda de mi"

Cristiano Ronaldo fue protagonista de la victoria del Real Madrid ante el Bayern gracias a sus dos goles (1-2). El delantero portugués atendió a los medios de comunicación tras el partido y sacó pecho por la victoria y por alcanzar los 100 goles en competiciones europeas.

Cristiano no está cuajando su mejor temporada y algunas críticas comenzaban a brotar tanto dentro como fuera del madridismo. "No sé quién duda de mi, la gente que me sigue y que quiere a Cristiano nunca tiene dudas. Me tienes que decir quien sigue dudando", declaró el portugués.



"EL PORTERO HA ESTADO BIEN"



El goleador de la noche pudo marcar algún tanto más, pero se topó con un gran Neuer. "El portero ha estado bien, ha parado algunas. A veces el portero está en su día, sino podíamos marcar más goles".

Reconoció que el penalti fallado por Vidal en el primer tiempo supuso un punto de inflexión en el partido. "El fútbol es así, si Vidal marca el penalti al final del primer tiempo el partido para ellos sería un poco más fácil".