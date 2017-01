Cristina Gutiérrez: «Lo daremos todo para llegar a Buenos Aires»

BURGOS

Ni el desgaste acumulado ni el infernal trazado reservado para la segunda mitad del recorrido minan la moral de una Cristina Gutiérrez lista para el desafío. El Rally Dakar vuelve hoy a la carga con una etapa maratón que desata los temores de los participantes.



El parón vivido en La Paz marca el ecuador del reto planteado por la piloto burgalesa en su primera participación en el raid más duro del mundo: llegar a la meta de Buenos Aires. Junto a su copiloto Pedro López y al volante del Mitsubishi Montero del equipo DKR Raid Service, Cristina Gutiérrez lanza un mensaje de confianza. «Estamos preparados para afrontar todo lo que venga», afirma.



Después de cancelarse parte de la especial del viernes y de anularse la etapa del sábado, los participantes han tenido tiempo para recuperar energías y para poner a punto sus máquinas. «El viernes nos tocó hacer el enlace hacia Oruro de noche y estaba todo inundado. En los pueblos había medio metro de agua. En estas circunstancias, se tomó la mejor decisión», valora.



De hecho, muchos participantes ni siquiera pudieron entrar en el campamento de Oruro el viernes por la noche, entre ellos la representante local. «Cuando llegamos ya lo habían cerrado porque estaba impracticable. Solo pudimos acercarnos a pie para sellar el carné de ruta y luego aparcamos fuera del recinto», explica la joven debutante, quien durmió en un hostal de Oruro.



Esa circunstancia provocó que las asistencias no pudieran trabajar hasta ayer en el Mitsubishi Montero para resolver el problema arrastrado en el embrague durante la etapa del viernes.



Pasado el susto, Gutiérrez volverá a la acción con plenas garantías. «Ya está arreglado y vuelve a ir todo perfecto», celebra, satisfecha una vez sorteado su primer contratiempo técnico de relevancia. «Estaba preocupada porque podía romper la caja de cambios, pero el coche aguantó como un jabato a pesar del castigo recibido», indica.



Después de seis jornadas, la burgalesa está situada en el puesto 55º de la clasificación general de coches, a 31 horas de Peterhansel, el líder. Gran parte de ese retraso es producto de las 15 horas acumuladas en penalizaciones como la sufrida el pasado viernes por saltarse un way point. «No nos habíamos perdido, pero había varios camiones enganchados en el lugar del way point y decidimos dar un rodeo para evitar el lío», explica.



Y es que Gutiérrez tiene claro que no correrá más riesgos de los que ya ofrece el Dakar más duro de cuantos se han disputado en América. «Nuestra idea sigue siendo terminar. Estamos preparados para afrontar todo lo que venga. Vamos a intentarlo todo y darlo todo para llegar a Buenos Aires», asegura.