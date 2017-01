Cristina Gutiérrez no tiene límites

Cristina Gutiérrez está empeñada en derribar cuantas dificultades se crucen en el camino de su sueños. Acaba de hacer historia en el deporte español convirtiéndose en la primera piloto que atraviesa la línea de llegada del Dakar en coches.

Con tan solo 25 años ha roto un techo de cristal. Y tiene ambición y talento para seguir progresando en el complicado mundo de los rallyes todoterreno.

Junto a su copiloto Pedro López, y al volante del Mitsubishi Montero de DKR Raid Service, la burgalesa se ha clasificado en la 44ª posición absoluta en la meta de Buenos Aires, la sexta de la categoría T1.S (prototipos derivados de serie) y la quinta entre los pilotos debutantes. Todo un hito en el raid más prestigioso del planeta.

«Abrumada» ante la trascendencia de la hazaña cumplida después de superar un exigente recorrido de 9.000 kilómetros por Paraguay, Bolivia y Argentina que ha dejado en la cuneta a más de una cuarta parte de los coches participantes, Cristina Gutiérrez asegura que ya «puede respirar».

Ya en el podio de Buenos Aires, tras casi 60 horas de pilotaje en competición -más los tramos no cronometrados- aseguraba sentirse «muy emocionada». «Porque han sido muchos días y muy intensos», reconoce. Una acumulación de esfuerzo y tensión que Cristina Gutiérrez acabó notando. «Las tres últimas etapas sí que han pasado un poco más de factura. En general todos los días han sido muy duros, con enlaces muy largos y muchas variaciones de temperatura, y el cansancio se dejaba sentir. El problema es que luego dormíamos poco; en cuanto podía dormir más de cuatro horitas, me recuperaba bien», relata con satisfacción.

Siempre con la motivación y el ánimo al máximo, y muy bien arropada por el equipo DKR Raid Service, la piloto burgalesa ha sacado un gran provecho de su primera experiencia en el raid más duro del mundo. «Lo mejor ha sido el día a día, ir superando cada etapa. He disfrutado muchísimo. Aunque hubiese problemas siempre he sabido sacar la parte positiva, siempre con el apoyo de la gente que llevo detrás, que me ha animado para seguir luchando. Al final, eso era lo que me hacía levantarme cada día», revela. «En definitiva, todo ha sido precioso. He disfrutado de la gente, del ambiente, de los coches, de los competidores», añade.

Pero no todo han sido alegrías. De hecho la piloto burgalesa reconoce haber tenido «malos momentos», pero «puntuales, nada dramático». «En algún momento pensamos que no se podría seguir, algún problemilla mecánico (aunque el coche ha funcionado como un reloj), cuando nos quedábamos un rato empanzados... Pero siempre he mantenido intactas las esperanzas de acabar cada etapa», asegura.

Con la gesta recién conseguida, Cristina Gutiérrez mira con optimismo su futuro deportivo. La joven burgalesa todavía no tiene nada cerrado y sus proyectos dependerán en buena medida de los sponsors que sigan apoyándola.

«En función del patrocinio que tengamos se hará un programa u otro, pero en general cuantas más cosas se puedan hacer, mejor. Yo tiraría más por el Mundial de rallys todoterreno y el Dakar. Y también me gustaría cuidar el Campeonato de España, porque al fin y al cabo es lo que me lo ha dado todo, donde he crecido y donde he aprendido», finaliza.