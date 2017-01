OVIEDO 80

SAN PABLO INMOBILIARIA 77

Unión Financiera Oviedo: Lofberg (18), Salvo (17), Rodríguez (6), Dos Anjos (6), Sans (-) -quinteto inicial- Barro (5), Martínez (-), Santana (7), Pérez (5), Jesperson (3), Hernández-Sonseca (13).

San Pablo Inmobiliaria: Brine (7), Soluade (11), Vega (19), Huskic (13), López (12) -quinteto inicial- Steinarsson (4), Cabanas (-), Barrera (3), García (4), Martínez (4).

Árbitros: Pagán, Torres y Mendoza.



Eliminados: El local Rodríguez.



Parciales: 27-18, 42-33 (descanso), 59-57 y 80-77 (final).

Se quedó con la miel en los labios, pero ayer se convenció de que puede y debe competir por lo máximo hasta el final de una temporada que aún ofrecerá grandes emociones. El Oviedo alzó la Copa Princesa ante un San Pablo Inmobiliaria que falló con el estoque cuando mejor lo tenía en un partido muy complicado. Después de todo el esfuerzo realizado para remontar, dos triples inesperados de Santana y una incomprensible decisión arbitral en los últimos segundos dieron al traste con las ilusiones burgalesas.



La Copa Princesa era una fiesta y, por momentos, se convirtió en una encerrona. Incluso, en algunas fases de la primera parte fue una tortura. Sin embargo, el bloque blanco superó las dificultades para llegar con opciones al cara o cruz.



Esta vez la fortuna dio la espalda al conjunto castellano, pero todo pudo ser diferente si los árbitros no hubieran creado el desconcierto en una entrada de Álex López que hubiera significado el 78-77.

La personal era evidente. Además, se escuchó un silbato y los jugadores se pararon. Sin embargo, los árbitros no habían señalado nada, se desmarcaron de esta circunstancia y dejaron jugar en lugar detener el crono, consultar con la mesa y poner orden. Ahí murió el partido.



Muchas cosas ocurrieron hasta llegar al cruel desenlace. El San Pablo Inmobiliaria deberá esperar a una nueva ocasión para estrenar su palmarés después de competir a remolque obligado por su mala primera parte.



El Oviedo es justo campeón de la Copa Princesa. El cuadro asturiano mandó sobre la pista y tuvo el acierto necesario en los momentos decisivos. Los azulones, minimizados en el arranque, fueron a más hasta remontar. Pero, cuando mejor lo tenían, fallaron.



Todo salió mal desde el salto inicial. La primera premisa del conjunto burgalés pasaba por contener a un Oviedo crecido al abrigo de su gente. Lejos de echar agua sobre el fuego de Pumarín, los castellanos se quemaron en un primer cuarto para olvidar.



Lofberg y Rodríguez lideraron la temprana ofensiva asturiana. El San Pablo Inmobiliaria tardó en ajustar su defensa del uno contra uno y cuando quiso refugiarse en la zona se encontró con el bombardeo exterior. El 15-6 de salida condicionó el choque. No tanto por la distancia, sino por el efecto que causó este tramo inicial en uno y otro equipo.



Todo eran problemas para el conjunto de Epi. El 1/8 en triples de los burgaleses fue una muestra de que las cosas no iban bien y no mejoraron en ese aspecto. Fallar seis tiros libres antes del descanso tampoco ayudaba a creer en la remontada. Y, para colmo, la segunda falta personal de Huskic acabó por castigar a los azulones.



Los burgaleses funcionaban a tirones. Incapaces de anotar desde fuera, por dentro tampoco tuvieron la continuidad necesaria. Brandon Brine tiró del carro por un momento, como también hizo Steinarsson en una fase del segundo cuarto. Para entonces, ya pintaban bastos.



Hernández-Sonseca se adueñó de la pintura para estabilizar la ventaja asturiana tras el primer amago de reacción castellana. Tras el 17-13 los asturianos fueron a más y alcanzaron su tope con el 30-18 en el arranque del segundo cuarto.



Cada paso al frente era contestado de inmediato por la huestes de Pumarín. Los balones divididos siempre sonreían a los locales, quienes tuvieron la opción de romper el partido antes del descanso y la desperdiciaron. Y es que, por lo menos, el bloque de Epi contuvo la sangría anotadora del rival para mantenerse en pie y convencerse de que la diferencia no era insalvable.



Tal y como se había dado el partido, el 42-33 era una noticia positiva. El San Pablo Inmobiliaria seguía vivo, pero debía imponer su criterio de inmediato. La defensa dio confianza a los visitantes y en ataque poco a poco comenzaron a salir las cosas después de un inicio de tercer cuarto un tanto dubitativo.



Soluade y Vega impulsaron a los ayer blancos en un tercer cuarto para la esperanza. La tendencia había cambiado y el marcador se estrechó punto a punto. Huskic llamó a las puertas del Oviedo con el 54-52 y el ala pívot madrileño selló el momentáneo 55-55.



Partido nuevo con 11 minutos por delante. Todo podía pasar, hasta que a 4:55 Vega clavó un triple que ponía a los burgaleses por delantera (66-67). Fue la primera y la única vez en todo el partido, puesto que Santana se convirtió en el héroe inesperado del Oviedo con dos aciertos consecutivos desde el perímetro que rasgaron el alma del conjunto burgalés.



De nuevo, el San Pablo se vio a remolque. Con todo, aún gozó de una oportunidad. Huskic dio vida a los azules, pero también tomó dos decisiones erróneas decisivas. Después, un mate de Hernández-Sonseca dejó sin aliento al equipo de Epi, eliminado por una acción arbitral sin justificación. Oviedo ya saboreaba su justo triunfo pero, a buen seguro, este CB Miraflores seguirá aspirando a lo máximo. La vida sigue.