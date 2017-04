BIGMAT FONTECHA JUVENTUD 5

SAN JUAN 5

Árbitros: De la Cruz Escudero y Egia Etxearte (colegio vasco). Mostraron tarjeta amarilla a los locales Mario y Poves, así como a los visitantes Saúl, Txema y Román. Expulsaron al jugador del San Juan Mikel en el minuto 39 con roja directa.

Goles: 0-1, min. 6: Txema. 1-1, min. 6: Ercilla. 1-2, min. 14: Txema. 2-2, min. 23: Jesús. 3-2, min. 25: Oli. 4-2, min. 29: Jesús. 5-2, min. 35: Jesús. 5-3, min. 38: Txema. 5-4, min. 38: Mikel. 5-5, min. 40: Txema, de doble penalti.

BigMat Fontecha Juventud del Círculo: Celorrio, Fer, Jesús, Isra, Mario -equipo inicial-, Ercilla, Oli, More, Poves, Álex, Myguel y Carranza.

San Juan: Javier, Mikel, Aitor, Guillermo, Yago -equipo inicial-, Julen, Saúl, Txema, Román, Javier y Mario.

Un gol de doble penalti a falta de un segundo y cuando el San Juan estaba en inferioridad numérica por la expulsión de Mikel, evitó que el BigMat Fontecha Juventud lograra una victoria que mereció tras un buen segundo tiempo que estropeó en el tramo final.



Los de Raúl Zamora se sobrepusieron a una mala primera parte y fueron mejores que su oponente en la reanudación. Pero dos goles de rebote cuando su adversario estaba a punto de tirar la toalla propiciaron este cruel desenlace. El punto por lo menos sirve para que los burgaleses logren de forma matemática la permanencia.



A los dos equipos les costó entrar en el partido, aunque los locales se pudieron adelantar en un error en la salida de balón de su rival. Jesús mandó el balón al palo. Pese a la oportunidad, el partido continuó bajo el mismo guión y la falta de ritmo era evidente.



Sin embargo, los de casa volvieron a tener una gran ocasión en una contra. Isra asistió a Mario, que a bocajarro, no pudo superar a un Javier que hizo una gran parada para evitar el primero de la tarde. Poco después llegó el 0-1. Fue Julen el que puso en bandeja la diana a Txema.



Nada más sacar de centro, el Juventud volvió a poner las tablas en el marcador. Otro fallo de los visitantes dejó el balón en los pies de Isra, que regaló a Ercilla el 1-1. El partido regresaba a su inicio, aunque los dos goles no espolearon el juego.



Los minutos fueron pasando sin que se registraran llegadas con peligro en ambas áreas y fue una jugada personal de Yago en el minuto 12 la que sacó el encuentro de la rutina. Celorrio realizó una gran parada para mantener el empate en el electrónico. El guardameta local no estuvo afortunado poco después en un saque de esquina que Txema botó directo y que acabó en el fondo de las mallas.

El BigMat Fontecha dio un paso al frente y pasó a dominar el choque, aunque lo hizo más por empuje que por juego. Se jugaba en campo de los navarros y Jesús volvió a estar cerca del empate.



San Juan se defendía con orden, aunque a falta de 3 minutos para el descanso cometió la quinta falta. El Juventud apretaba, pero no acababa de crear ocasiones de verdadero peligro. Antes del intermedio fue Mario el que gozó de la última oportunidad.



El San Juan se fue con ventaja a los vestuarios, mientras el cuadro burgalés era consciente de que debía cambiar para que los puntos se quedaran en casa. La reacción no se hizo esperar y el panorama cambió por completo en la reanudación. La presión verdiblanca se situó muy cerca del área navarra, a lo que hay que añadir un claro aumento en la intensidad local.



El empate llegó en el 23 gracias a una falta directa ejecutada por Jesús. Las dudas se instalaron en el bando visitante. Al San Juan le costaba pasar con criterio del centro del campo y el Juventud parecía otro equipo.



La recompensa al mejor juego llegó en el 25. Los de casa dieron la vuelta al marcador en un saque de esquina en el que Poves asistió a Oli, que marcó a puerta vacía. Lo más difícil estaba conseguido, aunque los locales querían más. A la escuadra foránea no le quedó otra que dar un paso adelante y buscar la puerta de Carranza y en un error les llegó lo que parecía la puntilla.



Jesús se hizo con el balón en campo propio y soltó un zurdazo, que después de describir una parábola perfecta se introdujo en la portería de Javier.



A falta de casi 7 minutos para el final el entrenador visitante apostó por el portero jugador.Con la llegada del quinto, obra otra vez de Jesús desde campo propio, la victoria castellana parecía segura, pero falta el último capítulo por escribir.



Dos goles de rebote de los navarros pusieron el picante al tramo final. El Juventud tuvo ocasiones para sentenciar e incluso Poves mandó un doble penalti al poste, sin embargo a falta de dos minutos para el final solo tenían gol de diferencia. A falta de poco más de 50 segundos llegó la expulsión de Mikel, por lo que San Juan se quedó con un hombre menos. En la última jugada, Txema buscó de forma descarada la falta y Myguel se tragó el anzuelo.El propio Txema marcó el doble penalti para posteriormente encararse con la grada. Los ánimos se caldearon, pero todo se quedó en nada.