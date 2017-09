Cruz ve en el bloque y la solidez las claves para el buen arranque

Adrián Cruz es uno de los fijos para Patxi Salinas. El mediocentro gallego marcó en Zubieta su primer gol oficial como blanquinegro y se ha convertido en uno de los destacados en este excelente inicio de campaña. El burgalesista ve en el colectivo «la clave» para que el arranque del curso haya sido tan positivo. «Con tanta gente nueva cuesta conseguir esa unión... Pero fue en lo primero que incidió el entrenador. Lo primordial era el bloque y luego ya llegarían otras cosas. Patxi (Salinas) ha conseguido que estemos todos unidos y vayamos todos a una», explica.



Otro de los aspectos que destaca el futbolista es la sobresaliente solidez que está mostrando el equipo en todos los encuentros ligueros. Aún no ha encajado y Adrián Cruz lo apunta como otro de los aspectos cruciales para explicar el buen momento que atraviesa el equipo. Sabe que llegará la primera derrota, aunque está convencido de que si el equipo es capaz de mantener esta línea «sumará muchos puntos». «Hay que seguir en esta dinámica y crecer ofensivamente», comenta.



Está «contento» tanto en el plano individual como el colectivo y reconoce que no se imaginaba un comienzo así. Hace hincapié no solo en las victorias sino en «cómo» las están consiguiendo. Pese a todo hace un llamamiento a la prudencia. «Hay que tener los pies en el suelo. Esto no va a ser así todo el año, pero hay que aprovecharlo. Tenemos que ser realistas, queda mucho, pero insisto en que hay que aprovechar el momento», responde.



No quiere pensar hasta dónde va a llegar la racha positiva blanquinegra. «Es normal que la afición se ilusione», reflexiona. Recuerda que hay jugadores que aún no han participado (Beobide y Adrián Hernández) que le darán al equipo «un plus en cuanto a competitividad y eso va a sumar».



TODOS A UNA

Es una faceta en la que ha incidido Salinas desde su llegada. «Hay un buen grupo», destaca Adrián Cruz y «hay buen rollo», añade. Sin embargo, se refugia en el «partido a partido», ya que sabe que es «muy pronto», aunque tiene claro que prefiere estar «arriba que abajo».



Si un pero tiene el conjunto blanquinegro es su escasa capacidad goleadora. Ha marcado 5 goles en 6 encuentros y el mediocentro gallego asume que son «pocos». Aunque destaca que, «salvo el partido ante el Caudal que fue un poco de adaptación», en el resto se mostraron merecedores de la victoria y el peligro que crearon sus oponentes fue escaso.



El próximo rival del conjunto burgalés será el Real Unión. Es el equipo más veterano del grupo y cuenta con futbolistas con una dilatada experiencia tanto en la categoría de bronce como en superiores. «Creo que será un partido duro, de Segunda B, de equipos rocosos y que quizás se decida por pequeños detalles», afirma.



Volverán a tener a la grada de su lado y el futbolista asegura que los últimos partidos en casa la afición ha dado «una exhibición». «Eso se nota en el campo y sabemos que si seguimos así la gente se irá enganchando más, por que lo que quieren es ganar. También tenemos el apoyo fuera y no todos los equipos pueden alardear de esto. Eso ayuda y se nota», finaliza.