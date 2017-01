La cuenta pendiente del San Pablo Inmobiliaria

BURGOS

El San Pablo Inmobiliaria está en una situación casi inmejorable alcanzado el ecuador del campeonato, pero tiene una espina clavada. Al conjunto azul aún le escuece la derrota sufrida ante el Lleida en la ya lejana jornada inaugural del curso y hoy quiere cobrarse esa cuenta pendiente ante el cuadro catalán -Barris Nord, 20,00 horas-.



Aquel tropiezo en la casilla de salida supuso un jarro de agua fría para un proyecto que había dejado una gran impresión durante la pretemporada. Aunque el paso de las jornadas confirmó las buenas expectativas, el San Pablo Inmobiliaria quiere resarcirse ante un rival incómodo.



Las siete victorias consecutivas y la clasificación para la Copa Princesa impulsan a un combinado burgalés que disfruta el momento sin perder la perspectiva. «El equipo lo lleva bien», señala Diego Epifanio ‘Epi’. El técnico burgalés asegura que el grupo está «tranquilo» ante el desarrollo de los acontecimientos, consciente de que tiene mucha tarea por delante. «Cuando ganas la gente viene más contenta a trabajar, pero no es síntoma de relajación», indica.



«Sabemos que cuantas más victorias sumemos, más cerca está la próxima derrota», apunta Epi, quien asegura que el vestuario debe estar preparado tanto «para ganar el mayor número de partidos» como para «asimilar» ese tropiezo que «en algún momento» llegará.



Los burgaleses llegan al inicio de la segunda vuelta en un gran momento de forma, refrendado el pasado viernes en Palencia con un «gran partido en defensa y una muy buena segunda parte en ataque». Epi valora la trayectoria de su equipo y celebra que el esfuerzo comienza a dar sus frutos. «Trabajamos para jugar con esa alegría y con esa confianza», explica.



En esta ocasión los burgaleses se enfrentan a un Lleida que comenzó el curso con buen pie, aunque tras un 5-0 de salida ha perdido fuelle y ha acusado la marcha de Rupnik a ACB. «Es uno de los equipos que más me ha gustado y nosotros no supimos ponerles en problemas», advierte Epi. «Jugar en Lleida siempre es difícil y nuestro objetivo es pararles como equipo», explica.