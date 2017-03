Cuesta abajo y sin frenos

CORUXO 3 – ARANDINA CF 2



El Coruxo condena a la Arandina a un futuro más que incierto en la Segunda B. Otro varapalo para el cuadro blanquiazul, que no levanta cabeza. Incluso cuando es capaz de marcar dos tantos a domicilio se tiene que rendir a la evidencia de una campaña que no es la suya.



Pese a todo, los jugadores entrenados por Emilio Ferreras se adaptaron mejor a las condiciones del terreno de juego, tocando en corto y no tardando demasiado en llegar a las inmediaciones de la portería defendida por Alberto Domínguez.



El Coruxo no lograba tener el balón en el centro del campo. La Arandina se anticipaba en casi todas las acciones, logrando recuperar el balón con relativa comodidad. Sin embargo, hubo una acción que en lugar de perjudicar a la Arandina no hizo más que beneficiarla. A los 15 minutos Edu Payá tuvo que abandonar el terreno de juego con problemas en el tobillo tras una jugada fortuita. En su lugar entró Ndoye, que se situó como interior, pasando Ruba al lateral derecho. El jugador senegalés se convirtió en una pesadilla para los vigueses.



Y es que en los minutos previos la Arandina dispuso de hasta cuatro magníficas ocasiones para hacerse con el gol. Carlos fue el principal protagonista en buena parte de ellas, pero unas veces la mala puntería y otras las intervenciones del portero vigués, impidieron el gol.



El Coruxo no estaba jugando bien y la Arandina intensificó la presión en ataque buscando el gol. El primer tanto llegó en una jugada sin aparente peligro, una internada por la banda izquierda que acabó con un disparo de Carlos que, tras golpear en Rubén, descolocó a Alberto entrando en la portería.



La segunda mitad comenzó con un ritmo endiablado. El Coruxo le metió una marcha más al partido y en la primera llegada Pibe metió el balón desde la banda derecha y André, en el segundo palo, solamente tuvo que empujar el balón.



Un minuto más tarde el vigués Alberto García se equivocó a la hora de sacar el balón, que llegó a los pies de Edgar, quien cruzó el balón ante la salida del guardameta.



Los dos tantos tranquilizaron el juego. La Arandina volvió a recuperar la posición en el centro del campo y Ndoye seguía llevando peligro por la banda derecha.



El técnico del Coruxo quemó todas sus naves con la entrada de Mateo y Pedro y en el minuto 71 llegaba el tanto de la igualada tras una jugada con varios rechaces en el área pequeña en la que finalmente Alberto García remató de cabeza haciendo el 2-2.



El cansancio le estaba pasando factura a la Arandina, al que le faltaba la frescura de la primera parte y le costaba llegar a los balones divididos de los vigueses, que aumentaron su presencia en el área. En el minuto 78 el Coruxo botó un córner y Campillo entró con fuerza rematando de cabeza haciendo el 3-2.



La historia del encuentro ya era completamente diferente. El Coruxo llegaba mejor físicamente al final del encuentro, lo que le permitía tener una punta más de velocidad en ataque. Por su parte, la Arandina ya no tenía velocidad del comienzo el encuentro y le costaba llegar a los balones divididos. Ferreras intentó refrescar el centro del campo con la entrada de Jonathan Rubio, pero pesaba demasiado el balón y las ideas ya no estaban tan claras.