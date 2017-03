CD LEALTAD 2

BURGOS CF 1

Árbitro: Álvarez Fernández (comité riojano).

Tarjetas amarillas: A los jugadores locales Robert, Omar y Álex Blanco.

Goles: 1-0, min. 22: Robert. 2-0, min. 61: David Grande.2-1, min. 89: Fito Miranda, de penalti.



CD Lealtad: Porrón, Keko, Robert (Agus Porto, min. 90), Mendi, Omar, Alberto, Jandrín (Álex Belda, min. 81), Alex, David, Álvaro y Rubén (Valdo, min. 75).

Burgos CF: Toni, Andrés, Dani Gómez, Ramiro, Odei, Popa, Carlos Ramos (Montero, min. 58), Chevi, Fito Miranda, Álvaro Antón (Diego Suárez, min. 71) y Jorge Fernández.

Asegura Manix Mandiola que el fútbol son goles y en Les Caleyes fue justo lo que le faltó al Burgos CF. El desenlace del encuentro fue mera cuestión de puntería. La que demostró el Lealtad y la que no tuvo el conjunto burgalés, que perdió por segundo encuentro consecutivo y ya mira con recelo el retrovisor.



El conjunto asturiano no fue mejor que los blanquinegros, aunque sí más certero. Generó dos ocasiones claras y las dos acabaron en la portería de Toni. El Burgos, por contra, se topó unas veces con Porrón y otras con su desacierto.



Pese a todo, el cuadro de la ribera del Arlanzón estuvo cerca de salvar un punto en el último suspiro del choque, pero una gran acción del portero asturiano evitó que el conjunto burgalés puntuara en Villaviciosa. El arreón final de los de Mandiola no fue suficiente y la expedición blanquinegro regresó de vacío.



El cuadro burgalesista quería pescar en río revuelto, ya que el Lealtad llegaba a la cita después de 5 derrotas consecutivas. Pero no solo no aprovechó la oportunidad, sino que sirvió de analgésico a su oponente.



Después de encadenar 3 derrotas como visitante, al Burgos no le queda otra que aferrarse a El Plantío, donde está mostrando su mejor nivel y el próximo domingo le espera el Real Valladolid B. La clasificación se aprieta por abajo y el Burgos ya siente el aliento de sus perseguidores en el cogote. La ventaja con respecto al play out es de 1 punto y de 3 con el descenso. Aún queda mucho por remar para llegar a la orilla.



Fue el conjunto asturiano el que comenzó el choque mejor asentado. Dominaba el juego y trataba de acercarse a los dominios de Toni, aunque sin demasiado acierto. A los blanquinegros les costaba llegar al área contraria y el balón le duraba un suspiro en su poder.



Sin embargo, la primera gran ocasión del choque fue burgalesa. En la primera aproximación con criterio de los blanquinegros Fito Miranda perdonó al Lealtad. Carlos Ramos disparó desde la frontal, Porrón rechazó y el atacante catalán, con todo a favor, no encontró la portería.



La ocasión espoleó a los castellanos, que poco después volvieron a inquietar la meta asturiana con una buena combinación entre Fito y Jorge Fernández. A renglón seguido fue Ramiro el que buscó la portería del Lealtad en una jugada de estrategia, pero tampoco estuvo certero.



Las riendas habían cambiado de manos, aunque poco después del primer cuarto de hora del choque un balón suelto tras un saque de esquina llevó la zozobra a la portería blanquinegra. A pesar de esta acción, el guión continuó igual. El Lealtad ya no tenía las ideas tan claras y el conjunto de Manix Mandiola llegaba con asiduidad al área de Porrón.



Cuando más incómodo estaba el Lealtad llegó el disgusto. Un excelente pase de David Grande lo aprovechó Robert para batir a Toni de disparo cruzado. El jugador del Lealtad le ganó la espalda tanto a Ramiro como a Andrés en la acción.



El choque se ponía cuesta arriba y otro de los datos negativos es que el gol asentó a los asturianos y les aportó confianza.



Poco después de la media hora Carlos Ramos volvió a intentarlo. El centrocampista estuvo cerca del empate en un libre directo, aunque su disparo no encontró portería. El Burgos trataba de rehacerse. El 1-0 le había hecho daño, aunque con el paso de los minutos volvió a tomar el mando.



Así las cosas, Fito Miranda protagonizó una gran acción en el 41 que Porrón evitó que supusiera el empate. El blanquinegro se revolvió en las cercanías del área y con la derecha buscó la escuadra de la portería asturiana. La encontró, pero el guardameta local metió una gran mano.



Las alternativas fueron constantes en el inicio de la reanudación. Fueron los de Villaviciosa los que protagonizaron los primeros acercamientos a la portería contraria. Aunque fue Chevi el que en el minuto 50 tuvo una buena ocasión para lograr el 1-1. Se hizo con un rechace en el área, pero su disparo, que llevaba camino de gol, se encontró con un defensor que desvió a saque de esquina.

La respuesta asturiana fue contundente. El Lealtad robó un balón a Popa, montó la contra y David Grande, solo ante Toni, le superó con un tiro raso.



Minutos antes del 2-0, Montero había saltado al terreno de juego y el Burgos había pasado a jugar con un 4-4-2 para buscar el empate. El choque estaba más que complicado y los blanquiengros trataron de dar un paso hacia adelante.



Llegó una nueva ocasión, pero volvió a faltar puntería. Dani Gómez puso un buen balón en el área y Fito Miranda, libre de marca, no supo dirigir su cabezazo a portería. El dominio era blanquinegro y el balón merodeaba el área de Porrón, aunque las ideas escaseaban y el Lealtad tenía las ideas claras en la contención.



El Burgos se empeñaba en mandar balones al área, lo que facilitaba el trabajo a la defensa del Lealtad, que no pasaba apuros con esos balones frontales. Los blanquinegros tenían más ganas que fútbol y su insistencia no tenía consecuencias en el marcador. Su juego era demasiado previsible, aunque tanto estuvo el balón en el área del Lealtad que al final llegó el 2-1.



Montero remató un balón de cabeza que Alberto cortó con la mano. Fito Miranda acertó desde el punto de penalti, aunque cronómetro marcaba el minuto 89 por lo que quedaba un suspiro para que el choque finalizara. Sin embargo, el Burgos CF tuvo la ocasión para empatar en la última jugada. En un libre directo perfectamente ejecutado por Jorge Fernández, el balón llevaba camino de gol, pero Porrón, uno de los destacados del encuentro, sacó una mano que dejó a los blanquinegros sin premio y con cara de circunstancias.

Mandiola: «Tenemos que espabilar ya»

Manix Mandiola llegó a la sala de prensa de Les Caleyes convencido de que el Burgos había hecho méritos para conseguir el empate, aunque volvió a insistir en la justicia de los goles y en ese aspecto su equipo fue el perdedor. Reflexionó sobre la realidad clasificatoria tras las dos derrotas consecutivas y es consciente de que la situación se ha vuelto a complicar. «Esto se empieza a apretar y el colchón que teníamos después del buen mes de enero se ha acabado. Tenemos que espabilar ya», señaló tras el encuentro



Aseguró que el conjunto blanquinegro estuvo «relativamente bien» durante todo el partido, aunque se vio «penalizado por dos pérdidas» que acabaron en gol. «El fútbol es acierto y ellos lo han tenido, aunque hemos llevado la iniciativa en el juego tanto o más que el equipo de casa. En el primer tiempo ha estado cerca el 0-1 y hemos hecho una primera parte muy digna. Ya en la segunda ha habido muchas llegadas y centros al área. Si al final hubiera entrado esa falta de Jorge Fernández no creo que hubiera sido injusto», argumentó el preparador.



Lamentó la nueva derrota fuera de casa, donde al Burgos últimamente le ganan «con poco». «Estamos a la altura en cuanto al juego, pero nos está costando mucho. En cambio en casa estamos bien y creo que hemos hecho buenos partidos últimamente. Las cuentas pasan por ganar el próximo partido. No podemos pensar más allá. No se puede poner el carro por delante de los bueyes», indicó.



También se refirió a la actuación de las dos principales novedades en el choque de ayer, la presencia de Fito Miranda en la punta del ataque y la posición de Popa. Destacó la actuación del delantero catalán del que dijo que estuvo «muy bien». «Él solo ha creado mucho peligro durante la primera mitad y luego también ha estado bien junto a Montero. A Popa le ha costado más, aunque no ha estado mal. No sé cuánto tiempo llevaría sin jugar en ese puesto. El segundo gol viene de una pérdida suya», finalizó el de Eibar.