Alberto Cusidor cuenta con muchas opciones de convertirse en la gran novedad del Burgos CF de cara al choque del lunes ante la Cultural Leonesa.Como suele ser habitual todas las semanas, Manix Mandiola ensayó ayer con el teórico once inicial y el cántabro estuvo entre los titulares durante todo el entrenamiento.



A lo largo de la sesión Mandiola realizó alguna variación en otras líneas, aunque siempre mantuvo el trivote con Cusi, Prosi y Chevi. Carlos Ramos sigue tocado y aunque acabó trabajando junto al grupo, parece que no llegará al cien por cien, por lo que todo indica que Mandiola apostará por el ex del Barakaldo de inicio.



El mediocentro de Santander lleva entrenando más de una semana con el grupo. Tiene el alta y la rotura de fibras que sufrió en el gemelo ante el Pontevedra el pasado 26 de febrero ya es historia. El temor del cuerpo técnico era la falta de ritmo de competición, aunque parece que están dispuestos a correr ese riesgo.



Es importante que Cusi esté al cien por cien en el tramo final de la Liga, en el que el Burgos se juega mucho. Ante la Cultural Leonesa, sobre el papel el rival más complicado, Cusi sumará minutos que ante Somozas,Coruxo y Boiro le vendrán bien.



Volverá a la posición de pivote defensivo. En la plantilla blanquinegra no hay ningún jugador de sus características y Prosi, Carlos Ramos e incluso Popa y Jorge García han ocupado esta plaza en su ausencia.



El equipo notó su baja. Le costó arrancar y demostrar con la camiseta blanquinegra lo que había aportado con otros colores, pero fue a más y en el momento de su lesión estaba en su mejor momento como burgalesista. Su aportación es notable en la contención.Domina el juego aéreo y da equilibrio al juego burgalés.



4-1-4-1



Lo que también parece seguro es que Mandiola regresará a la defensa de cuatro. La ausencia de Dani Gómez provocará que sea Jorge Fernández el lateral izquierdo, con Odei y Popa de centrales (en la sesión de ayer también probó con Jorge García junto al vasco) y Andrés en la diestra. Por delante el trivote antes mencionado, mientras que en los puestos de ataque estarán Fito Miranda por la izquierda, Armiche por la derecha y Adrián en la punta de ataque. Mandiola probó un plan B con Montero como referencia ofensiva y Diego Suárez en el puesto de Armiche, aunque parece que esta pueda ser la segunda opción.

LESIÓN Dani Gómez se tuvo que retirar

La noticia negativa en el entrenamiento de ayer fue la lesión del lateral izquierdo Dani Gómez. En los minutos finales de la sesión disputó un balón aéreo junto a Álvaro Montero y al caer hizo un mal gesto con la rodilla izquierda. Inmediatamente cayó al suelo con claros síntomas de dolor y no acabó la jornada. Se teme que tenga un esguince de rodilla, aunque por el momento no se conoce el alcance de la lesión.Será en los próximos días cuando le realicen diversas pruebas radiológicas para determinar su dolencia.Estaba descartado para esta semana por acumulación de amonestaciones. Sus sensaciones no eran buenas, aunque deberá esperar para saber qué le ocurre. El talaverano no está teniendo suerte con las lesiones en esta campaña y cada vez que tiene continuidad acaba en la enfermería.En los últimos partidos ha sido un fijo para Mandiola, que lo ha utilizado bien de lateral izquierdo o de central.