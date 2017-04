Alberto Cusidor regresó el pasado domingo a la competición después de perderse los 7 últimos encuentros por una lesión muscular en el gemelo. Es uno de los pesos pesados del vestuario y ayer le tocó dar la cara tras la destitución de Manix Mandiola. «Lo tomo como un fracaso personal porque en el tiempo que llevo jugando al fútbol nunca habían cesado a ningún entrenador y este año ya van dos. Cuando esto sucede es porque no estás haciendo bien las cosas», explica.



Habla de momentos «difíciles», aunque apuesta por «resetear» y centrarse «en los tres últimos partidos».«Son tres finales, que las tenemos que sacar adelante entre todos. Vamos a empezar una liga nueva y nos jugamos la vida», indica.



Entiende que la directiva busca «una reacción» y confía en que surta el efecto deseado. «El año no está siendo sencillo desde el principio, pero trabajaremos a tope esta tres semanas para sacar esto adelante», asegura.



Le sorprendió la decisión de los mandatarios al faltar solo tres jornadas para el final y afirma que la plantilla es consciente de todo lo que se juega el domingo.



Asume su parte de culpa por lo que está sucediendo, aunque cree que las valoraciones se deben hacer al final de la temporada y que ahora la unión de todos los estamentos es lo primordial para que el equipo logre la permanencia.



Tuvo palabras de halago para Mandiola, del que destacó su «sinceridad».«Es una persona íntegra que siempre va de frente y no anda con medias tintas o puñaladas a la espalda.Cuando llegó nos quitó el peso de encima de las primeras jornadas.Es un hombre muy echado para adelante y el equipo empezó a funcionar. Nadie pensaba que a estas alturas estaríamos en este lío».



El vestuario no ha hecho cuentas y prefiere centrarse en sí mismo. Cusi sabe que el colchón que tenían hace semanas ha desaparecido e insiste en que el domingo enSomozas el equipo se juega «la vida». «No miramos más allá y lo que tenemos que hacer es ganar en Somozas. Si lo logramos todo se va a ver de otra manera y no vale pensar en otras osas.Dependemos en nosotros mismos y en eso nos tenemos que centrar», responde.



Sabe que el del domingo será un choque «complicado» ante un equipo liberado de presión y que viene de dos buenos resultados. Recuerda que, pese a que los jugadores del equipo gallego no se jueguen «nada en lo deportivo», si lo hacen «en lo personal». «Ni me paro a pensar en el Somozas. Nos tenemos que mirar nosotros el ombligo y saber lo que nos jugamos. Nuestra necesidad es mucho más grande que la de ellos y eso se tiene que reflejar en el terreno de juego», expone.



El cántabro llegó a la disciplina del Burgos CF este verano procedente del Barakaldo, con el que tenía un año más de contrato.Apostó por el conjunto blanquinegro para enrolarse en un proyecto que miraba arriba, pero que a falta de tres jornadas lucha por no irse a Tercera. «No me esperaba esto. Pero las cosas vienen así y hay que afrontarlas.Está siendo una temporada difícil desde el principio. Todo se ha torcido y hay que dejar al equipo en esta categoría porque si no sería un fracaso personal bastante grande», concluye.

NACHO FERNÁNDEZ DEBUTA EN UNA SESIÓN MARCADA POR LA INTENSIDAD. En el primer entrenamiento del nuevo inquilino del banquillo del Burgos CF, la intensidad se convirtió en el principal protagonista. El asturiano mantuvo la tensión durante toda la sesión y estuvo arengando y corrigiendo a sus futbolistas desde el primer minuto. La plantilla se ejercitó durante poco más de hora y cuarto en las instalaciones de Castañares y hoy volverá al trabajo en el mismo escenario y todo indica que con la misma filosofía.