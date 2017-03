Cusidor estará en el dique seco entre «6 y 8 semanas»

Se confirmaron los peores pronósticos. Y el Burgos CF se quedará sin Alberto Cusidor, uno de los efectivos clave en el sistema táctico de Manix Mandiola, por un periodo que oscilará entre las «6 y las 8 semanas» según el parte médico hecho público por el club.



El centrocampista cántabro conoció ayer el alcance de la lesión que se produjo en los primeros compases del choque que disputó el pasado fin de semana en Pasarón frente al Pontevedra. Cusi sufre una rotura total de fibras en la inserción entre el tendón y el gemelo interno que le mantendrá en el dique seco por un periodo no inferior al mes y medio.



Un contratatiempo de gran importancia para el cuadro de la ribera del Arlanzón, pues no tiene un recambio específico dentro de la plantilla. De hecho, reforzar esta posición fue una de las prioridades en el pasado mercado invernal, aunque no se pudieron satisfacer las pretensiones del entrenador blanquinegro.



Y ello obligará a Manix Mandiola a introducir variantes en el centro del campo para suplir la ausencia de su pivote defensivo habitual. Una de las alternativas, que ya ha probado el técnico eibarrés, es la de adelantar la posición en el campo del joven rumano Popa, o la retrasar a otro de los recién llegados, Chevi.



«Es una faena que esto me haya pasado a estas alturas de temporada y cuando el equipo parece que comenzaba a funcionar. Es una una putada importante, pero ahora solo debo pensar en recuperarme cuanto antes para volver a jugar el mayor número de partidos posible», se lamenta el jugador.



Cusidor no quería hacer cábalas con su periodo de convalecencia. De hecho, considera «demasiado aventurado» fijar un plazo exacto de recuperación. «No me han hablado de un tiempo concreto, tengo que esperar a que suelde la rotura que se ha producido entre el gemelo y el tendón. Espero recuperarme lo antes posible».



Sea como fuere, Cusi sabe que se perderá buena parte del tramo decisivo de la temporada, pero asegura tener «plena confianza» en la buena labor que realizará el jugador al que le toque sustituirle durante su ausencia. Y del mismo modo, se muestra muy optimista con respecto al futuro del equipo. «Tengo mucha confianza en que el Burgos CF se va a salvar. Eso seguro. El equipo lleva una línea claramente ascendente. Lo del otro día fue solo un tropiezo, pero confío plenamente en poder ganar el partido del domingo y salir de ahí abajo», finaliza.