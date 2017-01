Dani Arce y Beatriz Carcedo lograron el triunfo en la decimonovena edición del cross Félix Hernando.Ambos dominaron con autoridad sus respectivas pruebas y no dieron opciones a sus oponentes. La victoria del integrante del Rioja Añares era lo esperado. Comenzó con la vitola de gran favorito y cumplió con los pronósticos desde que se dio el pistoletazo de salida.

Sin embargo, el nivel que pudiera mostrar Carcedo era una incógnita. La burgalesa ha regresado al atletismo después de 6 años parada por motivos personales. Ayer fue la más fuerte y demostró que aún tiene un buen nivel para este tipo de carreras.

Los casi 700 participantes desafiaron a una mañana desapacible que fue empeorando con el paso de las horas. Sobre todo en las primeras pruebas, en las de los más jóvenes, hubo numeroso público, que fue decreciendo conforme avanzaba la jornada. La climatología no acompañó, aunque tanto los asistentes como los atletas pudieron disfrutar una bonita mañana de atletismo.

La carrera estrella y la que contó con más participantes, la senior masculina, tuvo poca historia.Dani Arce cogió la cabeza desde el principio y no la soltó hasta que cruzó la línea de meta. Puso un alto ritmo que fue eliminando a sus oponentes y llegó destacado a la línea de meta.El guión era el previsible y es que el del Añares Rioja estaba un escalón por encima del resto de los atletas.

David García Azofra, Pablo Sánchez y Jesús Gómez le aguantaron el primer giro. La velocidad comenzó pronto a separar el grano de la paja. Arce se quedó solo en el segundo giro, mientras que García Azofra y Sánchez formaron el dúo perseguidor, con Gómez por detrás. Las posiciones no cambiaron en meta.

CARCEDO OBSERVA Y GANA

La prueba femenina comenzaba mucho más abierta. No existía una favorita clara. Nada más darse la salida se formó un numeroso grupo cabecero en el que también estaban las junior y juveniles punteras. Beatriz Carcedo, falta de rimo de competición y aún con dudas de cuál es su lugar en carrera después de regresar a la competición esta campaña.

A mitad de carrera la burgalesa, que llevaba observando a sus oponetes toda la prueba, decidió poner una marcha más.Pronto comprobó que estaba más fuerte que Ana Belén Asensio y Bego Usabiaga. Sus piernas funcionaban mejor de lo esperado, por lo que mantuvo el ritmo y aumentó las diferencias para imponerse con autoridad en la línea de meta.