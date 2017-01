Un déjà vu para cerrar el año

BURGOS

Aquellos ‘niños’ que tomaron el relevo generacional en el atletismo burgalés son hoy los actores principales de las citas más importantes del calendario local. Todavía saborean el elixir de la juventud, pero los logros de sus respectivos palmareses adornan unas trayectorias aún en fase ascendente.



La San Silvestre Cidiana disfruta edición tras edición del espectáculo ofrecido por las grandes referencias del atletismo burgalés. Y, entre ellas, destaca el brillo de un Dani Arce que mantiene su idilio con la última carrera del año.



El atleta del Añares Rioja encadenó el pasado sábado su tercer entorchado y suma ya cuatro triunfos en una carrera que también premió el esfuerzo de Lidia Campo. Los duelos que libra la representante de la UVa con Jimena Martín marcarán una época y, como sucediera en la última carrera de la UBU, la vencedora impuso su mayor chispa en el sprint.



La San Silvestre Cidiana no se cansa de devorar récords y en su XXXVII edición reunió a más de 8.350 participantes con dorsal, aunque se estima que se alcanzaron los 10.000 atletas sumando a aquellos que aún hacen oídos sordos a las indicaciones y compiten sin haber completado su inscripción. La prueba ganó fluidez con los cambios introducidos y se vivió una fiesta completa, redondeada con la actuación de los elegidos.



Dani Arce, vencedor de las ediciones de 2012, 2014 y 2015, asumió la responsabilidad desde la salida. Sin embargo, sus rivales no se lo pusieron fácil. David García Azofra, ganador de 2013, y Jesús Gómez, protagonista indispensable en el podio, volvieron a ofrecer su mejor versión para aspirar al triunfo en la plaza de Santiago. Pablo Sánchez también apuró sus opciones para ceder en la segunda mitad de la prueba.



Fue una carrera rápida, una guerra de desgaste en la que Arce tuvo una marcha más que sus rivales. Con todo, hubo que esperar hasta el final. El del Añares Rioja realizó su primera apuesta mediada la competición, cambio al que respondieron el resto de favoritos. También Jesús Gómez probó fortuna y, a pesar de no encontrar el premio deseado, puso contra las cuerdas a sus compañeros de viaje y confirmó que el premio le llegará antes o después.



Así, todo se decidió en el último tramo del recorrido. En el momento decisivo Arce apretó los dientes y su esfuerzo le permitió arañar los metros suficientes ante Gómez para cruzar la línea de meta victorioso. García Azofra completó el podio.



Poco después Lidia Campo se reencontró con el triunfo logrado en 2014 tras la ausencia protagonizada la última edición. La de la UVa se llevó el gato al agua después de un intenso mano a mano con Jimena Martín, quien completó este segundo puesto con el bronce logrado en Valladolid y el triunfo obtenido en Lerma.



Las dos favoritas volaron sobre el circuito urbano y, aunque la del Seoane Pampín asumió el liderazgo de la prueba, acusó el desgaste acumulado y cedió ante la mayor chispa y el cambio de ritmo protagonizado por Campo al paso por Eladio Perlado. La junior Silvia Pérez confirmó su progresión y selló su segundo podio consecutivo.