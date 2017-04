Al Burgos CF le quedan por jugar 4 finales que le pueden llevar al infierno de la Tercera División o dejar esta campaña en mera transición. En el club están nerviosos. Lanzan un mensaje positivo de apoyo y confianza a la plantilla, y es que realmente no les queda otra que encomendarse a un vestuario que también es consciente de lo que se juega.



Manix Mandiola se ha hartado de advertir que la carrera sería de fondo y que el sufrimiento se alargaría hasta el final. El lastre era muy pesado y el equipo es lo que es pese a que los retoques de enero le hayan ayudado.



La vista se centra en esa posición de play out, aunque también se mira de reojo a Palencia y Boiro. Sobre todo a los primeros, que esta jornada se miden a una Arandina ya desahuciada. Una derrota ante la Cultural Leonesa, un resultado posible si se mira la trayectoria de ambos contendientes, y una victoria palentina dejaría el descenso a solo un punto.



Aunque en estos momentos los rivales más directos de los blanquinegros son el Caudal de Mieres y el Mutilvera. Los tres están empatados a 39 puntos y pelean por evitar esa plaza de play out, que todo indica uno de los integrantes de este trío ocupara al final de la campaña. Si atendemos a los calendarios que tiene cada uno, el conjunto asturiano es el que lo tiene más complicado.



Los de Mieres viajan esta domingo a El Sardinero (colíder), reciben posteriormente al Palencia (lucha por evitar el descenso), visitan al Celta de Vigo B (colíder) y cierran el campeonato liguero ante el Pontevedra (lucha por asegurarse un puesto en el play off).Es uno de los datos que tranquiliza los ánimos enEl Plantío, aunque en lo primero que debe fijarse el cuadro burgalés es en sí mismo.



6 PUNTOS

Las cuentas parecen estar claras y todos los estamentos del club coinciden en que sumar 6 puntos sería suficiente para evitar disgustos. El equipo debe llegar a los ya famosos 45 puntos y examinando los encuentros que debe afrontar está al alcance de su mano.



Lo más complicado le llega en esta próxima jornada con la visita de la Cultural Leonesa. Después viaja a Somozas, ya descendido, y recibe al Coruxo, cuya única aspiración es la Copa del Rey. Los blanquinegros cierran la temporada en el feudo del Boiro, otro de sus rivales directos.



De los tres equipos empatados a 39 puntos es el Mutilvera el que tiene, a priori, un horizonte más despejado. Juega tres de los cuatro partidos que le restan en casa. Dos llegan de inmediato y de forma consecutiva en casa, ante un enrachado Guijuelo y un Izarra que nada se juega y parece estar de capa caída. Si hace los deberes podría tener resuelta su continuidad en la categoría tras estos dos compromisos.



No obstante, si la escuadra de Mutilva tropieza su situación se complicaría, ya que en la penúltima jornada juega en Santander ante el Racing y acabará en su casa ante el Palencia, que en esta última jornada puede estar descendido o jugándose la vida.