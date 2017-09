Deon Thompson, el líder tranquilo

BURGOS

El San Pablo Burgos sabe que necesita a todas sus piezas para alcanzar los objetivos marcados en la temporada de su estreno en la liga ACB. Cada miembro del equipo asumirá un rol importante, pero algunos como Deon Thompson lucirán galones dentro y fuera de la cancha de juego.



Tradicionalmente, los americanos aportan ese salto de calidad deseado por los equipos cuando el balón está en juego. Sin embargo, resulta más complicado encontrar a un jugador desequilibrante que también tire del grupo.



El interior cumple con esas dos premisas para alegría de un San Pablo encantado con esta incorporación. «Hace vestuario. Lo pone todo fácil y se sacrifica por el equipo. Es un gran jugador y una gran persona», asegura Albano Martínez, quien va más allá en su explicación. «Es un americano de los de antaño», matiza.



«Tiene que ser importante», reconoce el director deportivo del equipo azul. La «experiencia» del ala pívot será un valor añadido para el conjunto local, el cual realizó un «gran esfuerzo» para hacer este fichaje. «Tiene que ser nuestra piedra angular», afirma el presidente de la entidad castellana, Félix Sancho.



Thompson inicia un reto muy diferente a los superados a lo largo de su carrera. Con una inmaculada trayectoria en Euroliga tras pasar por Bayern de Munich, Galatasaray o Estrella Roja, el San Pablo Burgos aún se relame tras hacerse con su firma. «Fuimos muy osados al preguntar por él, pero nos llevamos una sorpresa agradable. Quiso venir y apostó por nosotros», señala un Albano que insiste en el «compromiso» mostrado por el americano.



El protagonista, por su parte, lo vive con naturalidad. Tanto, que reconoce con sencillez las diferencias existentes entre los clubes de primer nivel europeo y un recién ascendido con muchas ganas de crecer y asentarse en la competición.



Ese planteamiento fue, precisamente, lo que convenció al americano. No en vano, recuerda que él también será un debutante en la liga. «El club y yo tenemos las mismas aspiraciones. Quiero demostrar que valgo para jugar en ACB y quiero hacerlo junto al equipo», indica.



Restan 24 horas para el inicio de la competición, un reto bello y exigente a partes iguales. Deon Thompson no oculta que se avecina una temporada «muy dura» en la que el San Pablo se las verá con clubes «muy fuertes». Por eso, a los azules no les queda otro remedio que lanzarse al vacío cada fin de semana en busca de la victoria. «Cada partido va a ser importante y vamos a tener que pelear», zanja.



De momento, el conjunto dirigido por Diego Epifanio ‘Epi’ ha dejado grandes sensaciones en la pretemporada. Ganar alimenta la moral y la confianza del grupo, además de ayudar a asentar las bases de un equipo fiable. «Llevo poco tiempo aquí, pero estoy disfrutando», asegura el americano, «cómodo en la ciudad y con los compañeros».



Vive al máximo la experiencia española, sin perder de vista su cometido. Llega la hora de la verdad y Thompson está listo para el desafío. «Llevamos mucho tiempo preparando este partido», indica en referencia al estreno de mañana frente al Iberostar Tenerife.